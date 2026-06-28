Ra quân trồng 3.810 cây xanh tại xã Chư Sê

(GLO)- Sáng 28-6, tại Trường mầm non 20/10 (thôn Nông trường, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với UBND xã Chư Sê tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây phân tán năm 2026.

Hoạt động ra quân trồng cây phân tán tại xã Chư Sê nằm trong Dự án Hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai (Dự án GLAD) do Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai triển khai, với sự hỗ trợ kỹ thuật và giám sát của tổ chức Face the Future (Hà Lan).

Dự án triển khai trong 10 năm (2025-2035) tại 70 xã thuộc khu vực phía Tây tỉnh, với mục tiêu trồng 2,2 triệu cây lâu năm tại các khu vực công cộng và vườn hộ dân.

Tổng kinh phí triển khai dự án 10.427.626 EUR (khoảng 313 tỷ đồng) từ sự tài trợ của Tổ chức Greenchoice (Hà Lan) thông qua Tổ chức Face the Future, cùng với các đóng góp hiện vật từ chính quyền địa phương và cộng đồng tham gia.

Dự kiến, trong vòng 30 năm, lượng cây xanh được trồng trong khuôn khổ Dự án có thể hấp thụ khoảng 2 triệu tấn CO 2 . Qua đó, góp phần quan trọng giúp tăng độ che phủ cây xanh, cải thiện cảnh quan môi trường, nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Hoạt động ra quân trồng cây đánh dấu năm đầu tiên triển khai các hoạt động thực địa của Dự án GLAD. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh: Trong bối cảnh Gia Lai sau sáp nhập có không gian phát triển rộng lớn, yêu cầu phát triển rừng, tăng diện tích cây xanh, phục hồi cảnh quan và cải thiện chất lượng môi trường đang đặt ra ngày càng cao.

Vì vậy, Dự án GLAD là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần bổ sung nguồn lực và cách tiếp cận dài hạn cho các hoạt động trồng cây phân tán, phát triển nông lâm kết hợp, cải thiện sinh kế và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để Dự án được triển khai hiệu quả, ông Trương Thanh Hà đề nghị các đơn vị liên quan và người dân tổ chức trồng cây đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn. Sau khi trồng cần phân công lực lượng quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây nhằm đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt cao; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, kêu gọi các cấp, ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh nhằm mở rộng diện tích phủ xanh và mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển xanh và bền vững của tỉnh.

Người dân làng Del (xã Chư Sê) làm hàng rào bảo vệ cây xanh trồng tại sân bóng của làng. Ảnh: Hồng Thương

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị, thôn, làng và các tổ chức đoàn thể, trường học của xã Chư Sê đã đồng loạt ra quân trồng 3.810 cây xanh tại 25 khu vực công cộng với các loài cây trồng chủ yếu là cây lâm nghiệp, cảnh quan như: dầu rái, sao đen, sao xanh, bằng lăng, muồng đen, muồng hoàng yến, muồng hoa đào...