Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

(GLO)- Nước thải sinh hoạt thường xuyên tràn qua cửa xả ven biển Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) gây mùi hôi, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan và hoạt động du lịch. Việc nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải đang được đặt ra nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Cửa xả liên tục phát sinh mùi hôi

Chiều tối 22-7, sau 1 cơn mưa lớn, tại cửa xả nước thải sinh hoạt ven biển Ghềnh Ráng (phía sau khu vực Dankbaar Resort) xuất hiện dòng nước màu đen xám chảy ra biển, kèm mùi hôi nồng nặc.

Mùi hôi phát tán theo gió khiến khu vực xung quanh trở nên ngột ngạt, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí cũng như sinh hoạt của người dân.

Cửa xả ven biển Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam) thường xuyên xuất hiện dòng nước màu xám đen, phát sinh mùi hôi khó chịu. Ảnh: V.L

Theo phản ánh của người dân và đơn vị quản lý Dankbaar Resort, đây không phải hiện tượng cá biệt mà đã xảy ra nhiều lần trong thời gian qua, nhất là sau các trận mưa lớn.

Mỗi khi nước thải tràn qua cửa xả, dòng nước chuyển màu xám đen, lẫn rác thải và bốc mùi hôi khó chịu, gây ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan ven biển.

Chủ Dankbaar Resort cho biết: Tình trạng nước thải sinh hoạt từ cống xả công cộng chảy ra biển, thường xuyên phát sinh mùi hôi không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà còn tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái biển, đời sống người dân địa phương, tạo ấn tượng không tốt với du khách và ảnh hưởng mục tiêu xây dựng hình ảnh đô thị du lịch xanh, sạch, đẹp.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường khu vực cửa xả ven biển Ghềnh Ráng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận: Tại miệng xả phía sau khu vực Dankbaar Resort, thuộc tuyến mương thoát nước đường Chế Lan Viên, có dòng nước màu xám đen chảy ra, phát sinh mùi hôi.

Kết quả rà soát cho thấy, nguồn nước thải tại khu vực này chủ yếu phát sinh từ sinh hoạt của người dân, các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn và một số công trình xây dựng.

Toàn bộ lượng nước thải được thu gom về hố thu tại khu vực ngã ba đường Chế Lan Viên - Hàn Mặc Tử, sau đó bơm qua hệ thống trạm bơm để đưa về Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) xử lý.

Hệ thống van phai tại hố thu khu vực ngã ba đường Chế Lan Viên - Hàn Mặc Tử (phường Quy Nhơn Nam) đã quá tải, khiến nước thải trong mương dâng cao, tràn qua van phai rồi chảy ra cửa xả ven biển Ghềnh Ráng. Ảnh: V.L

Tuy nhiên, thời gian gần đây, lượng nước thải phát sinh tăng nhanh, vượt khả năng tiếp nhận của hệ thống hiện hữu. Mực nước tại hố thu thường xuyên dâng cao, tràn qua van phai rồi chảy trực tiếp ra cửa xả phía sau Dankbaar Resort. Bên cạnh đó, cửa xả thường xuyên bị cát biển bồi lấp, khiến nước thải ứ đọng trong mương và phát sinh mùi hôi.

Có thể thấy, nguyên nhân của tình trạng trên không chỉ xuất phát từ lượng nước thải ngày càng tăng mà còn cho thấy hệ thống thu gom, vận chuyển nước thải tại khu vực này đã quá tải, không còn đáp ứng yêu cầu thực tế của một địa bàn phát triển mạnh về du lịch và dịch vụ.

Cần giải pháp căn cơ

Theo ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giải pháp trước mắt là thay thế máy bơm nhằm nâng công suất trạm bơm PS4 từ 298 m³/giờ lên 384 m³/giờ, qua đó giảm lượng nước thải tồn đọng trong hố thu, hạn chế tình trạng nước thải tràn qua van phai chảy ra biển.

Cùng với đó, Công ty CP Môi trường Bình Định được yêu cầu thường xuyên theo dõi mực nước trong tuyến mương Chế Lan Viên, chủ động điều tiết dòng chảy và phun chế phẩm xử lý mùi hôi nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường trong thời gian chờ triển khai giải pháp lâu dài.

Về lâu dài, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh nghiên cứu đầu tư bổ sung hệ thống thu gom nước thải riêng cho khu vực phường Quy Nhơn Nam trong Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn đô thị Quy Nhơn và các đô thị vệ tinh. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng nước thải sinh hoạt chảy tràn ra biển.

Về phía địa phương, ông Vũ Huy Hảo - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam - cho biết: Thời gian tới, phường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về thu gom, thoát nước và xử lý nước thải của các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ghềnh Ráng là một trong những thương hiệu du lịch của Quy Nhơn. Vì vậy, tình trạng cửa xả nước thải sinh hoạt ven biển thường xuyên phát sinh mùi hôi không chỉ ảnh hưởng môi trường sống của người dân mà còn tác động đến hình ảnh điểm đến trong mắt du khách.

Các giải pháp trước mắt là cần thiết, song để xử lý dứt điểm, cần đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải, đáp ứng tốc độ phát triển đô thị và du lịch, góp phần bảo vệ môi trường biển, hướng tới phát triển du lịch bền vững.