Nhiều địa phương ở Gia Lai ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

(GLO)- Sáng 6-6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn dự lễ phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và Tết trồng cây “Đời đời Nhớ ơn Bác Hồ” do phường Pleiku tổ chức.

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Pleiku tham dự lễ phát động. Ảnh: P.D

Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nội vụ và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường Pleiku đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chung tay xây dựng phường Pleiku ngày càng xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và văn minh hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (bìa phải) cùng lãnh đạo phường Pleiku trồng cây tại khu vực bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: P.D

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, hội viên và người dân địa phương đã tham gia trồng 110 cây muồng anh đào tại khu vực bờ kè suối Hội Phú; đồng thời, tổ chức thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường và khu dân cư; tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở, ngành đã tham dự lễ phát động hưởng ứng phong trào tại nhiều địa phương như: phường Hội Phú, phường Diên Hồng, phường Ayun Pa, phường Quy Nhơn, xã Phù Mỹ Bắc và xã Hòa Hội.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng của phường Hội Phú đã ra quân dọn vệ sinh tuyến đường Mạc Đăng Dung. Ảnh: P.D

Sau lễ ra quân, các địa phương đồng loạt tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và chỉnh trang cảnh quan, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.