Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Không gian sống

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

ICISE tổ chức Ngày hội cộng đồng "Green day in Gia Lai 2026"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) và Ngày Đại dương thế giới (8-6), ngày 24-5, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã tổ chức sự kiện Ngày hội cộng đồng “Green day in Gia Lai 2026”.

Ngày hội cộng đồng “Green day in Gia Lai 2026” thu hút hơn 400 học sinh, sinh viên và cộng đồng yêu môi trường trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động trải nghiệm về bảo vệ môi trường (BVMT).

su-kien-thu-hut-hon-400-nguoi-tham-gia-anh-dvcc.jpg
Sự kiện thu hút hơn 400 người tham gia. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Spogomi Quy Nhơn 2026” diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia thi nhặt và phân loại rác thải tại bờ biển Quy Hòa. Hoạt động này không chỉ góp phần làm sạch bờ biển mà còn nâng cao ý thức phân loại rác để BVMT.

Ở hoạt động Thiết kế đồ chơi từ rác thải và Sáng tạo xanh, học sinh và phụ huynh tham gia tái sử dụng vật liệu tái chế để tạo ra đồ chơi và các sản phẩm hữu ích có thể sử dụng. Qua đó, góp phần giảm thiểu rác thải, tăng khả năng tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng vật liệu tái chế trong thực tiễn.

moi-nguoi-tham-gia-hoat-dong-sang-tao-xanh-anh-dvcc.jpg
Mọi người tham gia hoạt động "Sáng tạo xanh". Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, việc tham gia các trò chơi cũng giúp trẻ em nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước, hình thành ý thức tiết kiệm nước, trách nhiệm trong bảo vệ nguồn nước nói riêng và các hành động chung tay vì môi trường nói chung.

Đây là hoạt động thường niên được ICISE tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề môi trường; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành về BVMT cho cộng đồng qua những trải nghiệm sáng tạo, mang tính giáo dục và tương tác cao.

Đồng thời, tạo sân chơi để cộng đồng tăng kỹ năng làm việc nhóm, chia sẻ ý tưởng, kiến thức, kết nối các hành động thiết thực vì môi trường nhằm lan tỏa tinh thần sống xanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chung tay vì một Gia Lai xanh - sạch - bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Điểm đen” ô nhiễm giữa phường Bình Định

"Điểm đen" ô nhiễm giữa phường Bình Định

Không gian sống

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiều năm qua, đoạn kênh S4 qua phường Bình Định bị rác thải bủa vây, nước đen đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân. 

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn xuống cấp, cần sớm sửa chữa

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn bị xuống cấp

Không gian sống

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân khu vực Quy Nhơn cho biết: Vỉa hè và khu vực công cộng dọc các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng.

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

Không gian sống

(GLO)- Khối lượng rác thải sinh hoạt tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai) tăng nhanh trong khi hạ tầng xử lý quá tải, cơ chế chưa đồng bộ và ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế. Thực trạng này khiến công tác thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi giải pháp căn cơ và sự chung tay từ cộng đồng.

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Không gian sống

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

Không gian sống

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Không gian sống

Giữa áp lực diện tích ngày càng thu hẹp của đô thị, cách thiết kế một căn hộ chỉ 50m2 tại Thủ Thiêm (TPHCM) đã mở ra cách nhìn mới về không gian sống. Nhờ trần cao 5,5m và tư duy thiết kế táo bạo, căn hộ không chỉ “nở” ra mà còn thể hiện được cá tính của gia chủ. 

UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đô thị CK54 tại phường Pleiku nhằm phát triển hạ tầng và không gian đô thị phía Tây của tỉnh vào đầu năm 2026.

Gia Lai: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54

Không gian sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54 (phường Pleiku). Đây là dự án khu đô thị quy mô lớn, kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực phía Tây của tỉnh.

null