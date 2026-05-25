ICISE tổ chức Ngày hội cộng đồng "Green day in Gia Lai 2026"

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) và Ngày Đại dương thế giới (8-6), ngày 24-5, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã tổ chức sự kiện Ngày hội cộng đồng “Green day in Gia Lai 2026”.

Ngày hội cộng đồng “Green day in Gia Lai 2026” thu hút hơn 400 học sinh, sinh viên và cộng đồng yêu môi trường trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động trải nghiệm về bảo vệ môi trường (BVMT).

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Spogomi Quy Nhơn 2026” diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia thi nhặt và phân loại rác thải tại bờ biển Quy Hòa. Hoạt động này không chỉ góp phần làm sạch bờ biển mà còn nâng cao ý thức phân loại rác để BVMT.

Ở hoạt động Thiết kế đồ chơi từ rác thải và Sáng tạo xanh, học sinh và phụ huynh tham gia tái sử dụng vật liệu tái chế để tạo ra đồ chơi và các sản phẩm hữu ích có thể sử dụng. Qua đó, góp phần giảm thiểu rác thải, tăng khả năng tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng vật liệu tái chế trong thực tiễn.

Ngoài ra, việc tham gia các trò chơi cũng giúp trẻ em nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước, hình thành ý thức tiết kiệm nước, trách nhiệm trong bảo vệ nguồn nước nói riêng và các hành động chung tay vì môi trường nói chung.

Đây là hoạt động thường niên được ICISE tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề môi trường; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành về BVMT cho cộng đồng qua những trải nghiệm sáng tạo, mang tính giáo dục và tương tác cao.

Đồng thời, tạo sân chơi để cộng đồng tăng kỹ năng làm việc nhóm, chia sẻ ý tưởng, kiến thức, kết nối các hành động thiết thực vì môi trường nhằm lan tỏa tinh thần sống xanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chung tay vì một Gia Lai xanh - sạch - bền vững.