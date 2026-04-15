Gia Lai phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án khách sạn, trung tâm mua sắm hơn 605,4 tỷ đồng

(GLO)- Ủy ban nhân dân Gia Lai vừa ban hành Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khách sạn, trung tâm mua sắm phức hợp tại phường Pleiku với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 605,4 tỷ đồng.

Theo quyết định, khu đất đưa ra đấu giá nằm trên địa bàn phường Pleiku, có diện tích 4.680 m², phía Tây giáp đường Trần Hưng Đạo, phía Nam giáp đường Hùng Vương, các phía còn lại giáp khu dân cư hiện hữu (khách sạn Sê San cũ).

Khu đất có vị trí rất đẹp tại trung tâm phường Pleiku. Ảnh: Q.T

Dự án được quy hoạch xây dựng tổ hợp công trình hỗn hợp gồm khách sạn và trung tâm thương mại, dịch vụ với tổng diện tích sàn tối đa khoảng 32.896,4 m². Công trình cao tối đa 18 tầng; trong đó, khối đế 4 tầng và khối tháp 14 tầng. Sản phẩm dịch vụ gồm trung tâm thương mại, khách sạn tiêu chuẩn 4 sao quy mô tối đa 300 phòng, nhà hàng, trung tâm hội nghị, triển lãm và các dịch vụ tổng hợp khác.

Khu đất đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Dự án có tiến độ thực hiện trong 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; trong đó, 3 tháng đầu hoàn tất thủ tục, từ tháng thứ 4 đến trước tháng thứ 23 thi công xây dựng và tháng thứ 24 đưa công trình vào hoạt động.

Theo phương án, Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với thời hạn 50 năm; thời hạn hoạt động của dự án cũng là 50 năm. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá từ quý II-2026.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 605,46 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng mức đầu tư, đồng thời đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển dự án và các quy định pháp luật liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai phương án đấu giá theo quy định; nguồn thu từ đấu giá sẽ nộp ngân sách Nhà nước.