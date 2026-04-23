Khởi công xây dựng dự án Khu dân cư - Dịch vụ Bồng Sơn

Dự án được triển khai trên diện tích 2,04 ha tại khu phố Phụ Đức, bao gồm: hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước; cấp nước sinh hoạt; điện chiếu sáng...

Tổng mức đầu tư của dự án gần 50 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị 17 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án trọng điểm được UBND phường đầu tư xây dựng đầu năm 2026.

Dự án hoàn thành không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn tạo môi trường sống chất lượng cho người dân, từng bước xây dựng diện mạo đô thị phường Bồng Sơn ngày càng khang trang, hiện đại.