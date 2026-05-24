Gia Lai phát động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Sáng 24-5, tại khu phố Lý Hưng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông tổ chức phát động dọn vệ sinh bãi biển hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) và Ngày Đại dương thế giới (8-6).

Với chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Từ thể chế đến hành động”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 nhấn mạnh vai trò của khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ xanh trong phát triển kinh tế biển.

Đồng thời, thể hiện quyết tâm chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị biển hiện đại, đồng bộ, bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái biển.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Phan Tuấn

Đặc biệt, thông điệp của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Là địa phương có nhiều tiềm năng về kinh tế biển, Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên biển, đảo gắn với phát triển bền vững các lĩnh vực như: du lịch và dịch vụ biển; kinh tế hàng hải; khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản; công nghiệp và đô thị ven biển; năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới; khai thác tài nguyên khoáng sản biển.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi các cấp, ngành và toàn thể nhân dân chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường, đặc biệt là môi trường biển, đảo bằng những hành động thiết thực như: không xả rác, chất thải ra môi trường; thực hiện phân loại, xử lý rác và bỏ rác đúng nơi quy định; tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, dọn vệ sinh bãi biển; khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên biển và bảo vệ hệ sinh thái biển...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Khánh (bìa phải) tặng cờ Tổ quốc cho các hộ dân. Ảnh: Phan Tuấn

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Bảo vệ tài nguyên, môi trường không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành chức năng mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh cần phát huy vai trò tuyên truyền, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, góp phần hình thành nếp sống xanh, thân thiện với môi trường.

Dịp này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các hộ dân, ngư dân ven biển trên địa bàn phường.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh bãi biển khu phố Lý Hưng (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: Phan Tuấn

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên, các hội, đoàn thể phường Quy Nhơn Đông và người dân khu phố Lý Hưng đã đồng loạt ra quân thu gom rác thải, vệ sinh bãi biển.

