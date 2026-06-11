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Lãnh đạo phường Pleiku khảo sát hiện trạng cảnh quan Phố đêm Chợ Nhỏ và suối Hội Phú

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(GLO)- Sáng 11-6, lãnh đạo phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã trực tiếp khảo sát hiện trạng khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ và bờ kè suối Hội Phú nhằm đánh giá công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan trên địa bàn.

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Lãnh đạo phường Pleiku khảo sát hiện trạng cảnh quan Phố đêm Chợ Nhỏ và suối Hội Phú. Ảnh: Bá Bính

Qua kiểm tra cho thấy, một số khu vực vẫn còn tồn tại tình trạng cỏ dại mọc nhiều, rác thải tích tụ dưới lòng suối và hồ nước, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Nguyên nhân được xác định là do các đợt mưa lớn thời gian qua đã cuốn theo lượng lớn rác thải tập kết về khu vực bờ kè. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh và người câu cá vẫn chưa cao, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định còn diễn ra.

Tại buổi khảo sát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, tập trung thu gom, vớt rác tại những điểm tồn đọng; tăng cường lắp đặt thùng rác, biển báo cấm xả rác và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đối với hệ thống cây xanh, các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, đánh số và theo dõi toàn bộ 107 cây muồng hoa anh đào mới trồng; áp dụng các biện pháp chăm sóc kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm tỷ lệ sinh trưởng cao.

Đồng thời, duy trì công tác cắt cỏ định kỳ 10-15 ngày/lần, nhất là tại khu vực vườn tượng và các điểm vui chơi công cộng phục vụ thiếu nhi trong dịp hè.

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Các đợt mưa lớn đã cuốn theo lượng lớn rác thải tập kết về khu vực bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: Bá Bính

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku cũng yêu cầu các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chỉnh trang, nâng cao chất lượng cảnh quan khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ và bờ kè suối Hội Phú theo hướng xanh - sạch - đẹp, xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, thân thiện.

Cùng với đó, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư công trình thác nước cảnh quan tại bờ kè suối Hội Phú nhằm tạo điểm nhấn cho không gian đô thị, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

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