Phố đêm Chợ Nhỏ sôi động với chương trình “Âm nhạc đường phố”

(GLO)- Tối 29-3, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku phối hợp với các đơn vị đào tạo nghệ thuật tổ chức chương trình “Âm nhạc đường phố”, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Chương trình “Âm nhạc đường phố” mang đến hơn 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình gồm hơn 20 tiết mục do thiếu nhi và học viên đến từ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku và Trung tâm Âm nhạc Diamond Pleiku biểu diễn. Phần dẫn chương trình do các MC nhí của Trung tâm Rèn luyện và Phát triển Kỹ năng mềm 3S Center Gia Lai đảm nhiệm.

Các tiết mục đa dạng với nhiều loại hình như piano, violin, thanh nhạc, song tấu, hòa tấu, nhảy hiện đại và trống. Nội dung được dàn dựng theo phong cách trẻ trung, hiện đại, mang màu sắc đường phố, thể hiện sự tự tin của các em nhỏ trên sân khấu. Nhiều tiết mục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, tạo không khí giao lưu nghệ thuật sôi nổi.

Đông đảo người dân theo dõi chương trình “Âm nhạc đường phố” tại Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình “Âm nhạc đường phố” góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, giải trí về đêm tại Phố đêm Chợ Nhỏ, đồng thời tạo không gian sinh hoạt, trải nghiệm cho người dân, du khách và sân chơi nghệ thuật cho thiếu nhi tại địa phương.