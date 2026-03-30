Phố đêm Chợ Nhỏ sôi động với chương trình “Âm nhạc đường phố”

NGỌC DUY
(GLO)- Tối 29-3, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku phối hợp với các đơn vị đào tạo nghệ thuật tổ chức chương trình “Âm nhạc đường phố”, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Chương trình “Âm nhạc đường phố” mang đến hơn 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình gồm hơn 20 tiết mục do thiếu nhi và học viên đến từ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku và Trung tâm Âm nhạc Diamond Pleiku biểu diễn. Phần dẫn chương trình do các MC nhí của Trung tâm Rèn luyện và Phát triển Kỹ năng mềm 3S Center Gia Lai đảm nhiệm.

Các tiết mục đa dạng với nhiều loại hình như piano, violin, thanh nhạc, song tấu, hòa tấu, nhảy hiện đại và trống. Nội dung được dàn dựng theo phong cách trẻ trung, hiện đại, mang màu sắc đường phố, thể hiện sự tự tin của các em nhỏ trên sân khấu. Nhiều tiết mục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, tạo không khí giao lưu nghệ thuật sôi nổi.

Đông đảo người dân theo dõi chương trình “Âm nhạc đường phố” tại Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình “Âm nhạc đường phố” góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, giải trí về đêm tại Phố đêm Chợ Nhỏ, đồng thời tạo không gian sinh hoạt, trải nghiệm cho người dân, du khách và sân chơi nghệ thuật cho thiếu nhi tại địa phương.

Sôi động đêm trình diễn patin nghệ thuật tại Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 14-3, tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ Patin Phố núi (phường Diên Hồng) tổ chức sân chơi trình diễn patin nghệ thuật với chủ đề “Lướt tới đỉnh cao, lan tỏa phong trào”.

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Sơ kết Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân cho người Bahnar xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 25-3, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú”.

Tây Sơn sẵn sàng đón khách du lịch

(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, xã Tây Sơn và các đơn vị liên quan đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để phục vụ du khách về tham quan hệ thống di tích, bảo tàng gắn liền với phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn cùng những điểm đến thú vị khác.

Du khách người Pháp “phải lòng” cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Từ đảo Corsica của nước Pháp, ông Joel D’Ondatz đã đi qua nhiều vùng đất trước khi dừng chân tại Gia Lai. Chính hương hoa cà phê dịu nhẹ, không khí trong lành và nhịp sống bình yên của cao nguyên đã mang đến cho ông những trải nghiệm đặc biệt về vùng đất cao nguyên giàu bản sắc này.

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu hiện đại.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Về miền mai rừng

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.