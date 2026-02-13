Hơn 200 thiếu nhi Pleiku tham gia Ngày hội “Bánh chưng xanh” và viết thư pháp

(GLO)- Ngày 13-2, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku tổ chức Ngày hội “Bánh chưng xanh” và trải nghiệm viết thư pháp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thu hút hơn 200 thiếu nhi tham gia.

Thiếu nhi trải nghiệm gói bánh chưng từ những nguyên liệu truyền thống. Ảnh: Ngọc Duy

Tại ngày hội, các em thiếu nhi được hướng dẫn gói bánh chưng từ những nguyên liệu truyền thống như lá dong, nếp, đậu xanh, thịt heo, tìm hiểu ý nghĩa của món bánh truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Dưới sự hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên và phụ huynh, các em đã cùng nhau gói khoảng 200 chiếc bánh chưng.

Bên cạnh đó, thiếu nhi còn được trải nghiệm viết thư pháp miễn phí do Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (phường Pleiku) phụ trách, tập viết những câu chúc Tết và được viết tặng tên riêng bằng thư pháp, qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu đối với nét đẹp văn hóa truyền thống.

Các em cũng tham gia các trò chơi dân gian và nhận bao lì xì Tết. Không khí chương trình diễn ra sôi nổi, vui tươi, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi.

Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động viết thư pháp. Ảnh: Ngọc Duy

Hoạt động nhằm góp phần giữ gìn, phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em được trải nghiệm, giao lưu và học hỏi thông qua những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.