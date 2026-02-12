Nhân dân Chư Păh rộn ràng dựng cây nêu đón Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khắp các khu dân cư trên địa bàn xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đều được trang hoàng rực rỡ bởi những cây nêu thắp điện nhấp nháy nhiều màu sắc.

Những năm gần đây, phong trào dựng cây nêu ngày Tết được bà con hưởng ứng mạnh mẽ và năm nay càng lan tỏa sâu rộng. Mỗi cây nêu có giá từ 1 đến hơn 2 triệu đồng, tùy điều kiện và sở thích của từng gia đình. Không chỉ giữ nguyên nét truyền thống, nhiều cây nêu còn được sáng tạo với đèn lồng, dây trang trí, bóng đèn nhấp nháy hiện đại, hòa quyện tinh tế cùng lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh cao, tạo nên điểm nhấn vừa trang trọng vừa tự hào. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng lung linh từ những cây nêu tỏa khắp xóm làng, làm bừng lên không gian xuân ấm áp, sum vầy.

Cây nêu không chỉ là tín hiệu báo xuân về mà còn gửi gắm bao ước vọng tốt lành: một năm mới an khang, thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Xuân mới đang gõ cửa từng nhà, và những cây nêu rực rỡ nơi đây chính là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống, cũng như tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân Chư Păh trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.