Bánh chưng, bánh tét tham gia gắn chặt tình đoàn kết

(GLO)- Những ngày cận Tết, từ sự quan tâm của các cấp hội phụ nữ, cùng nhu cầu của đồng bào Jrai, Bahnar ở phía Tây tỉnh Gia Lai, rất nhiều bánh chưng, bánh tét đã được gói tại các làng nơi cao nguyên.

Những chiếc bánh không chỉ mang hương vị ngày xuân mà còn thể hiện sự giao thoa văn hóa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Ngày 5 và 6-2 vừa qua, khi biết thông tin Hội LHPN xã Ia Hrung phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức chương trình “Chung tay mang Tết về làng” tại làng Bồ và làng Jút 2, chị Ksor Lan Hương (làng Blang 3, xã Ia Hrung) liền tích cực tham gia.

Tại chương trình, 41 chi hội trưởng và hội viên phụ nữ trên địa bàn cùng nhau gói 160 chiếc bánh chưng để gửi tặng hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách và hộ khó khăn trong xã.

Chị Ksor Lan Hương (thứ 3 từ trái sang) tham gia gói bánh chưng cùng các hội viên Hội LHPN xã Ia Hrung. Ảnh: Lam Nguyên

Chị Hương cho hay: “Lâu nay, tôi vẫn gói bánh tét mỗi dịp năm mới nhưng gói bánh chưng thì đây là lần đầu tiên, nhưng không ngờ chỉ học qua một lần mà làm được luôn…”.

Trong niềm vui học hỏi thêm cách làm một loại bánh truyền thống dịp Tết, người phụ nữ Jrai này cho hay vài ngày tới chị sẽ cùng gia đình gói cả bánh chưng lẫn bánh tét để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Theo chị Hương, gia đình sẽ ngâm khoảng 10-15 kg gạo nếp gói bánh, ngoài ăn còn để dành làm quà biếu khách đến thăm nhà.

Cũng tham gia gói bánh đợt này là chị Y Sinh (thôn Đức Thành, xã Ia Hrung). Chị Sinh bày tỏ: “Lần đầu tiên gói bánh chưng, mình được học hỏi nhiều từ các cô, các chị. Mình thấy vui và phấn khởi vì tinh thần đoàn kết giữa các chị em với nhau”.

Theo chị Sinh, ngày 29 tháng Chạp năm nay, gia đình chị cũng sẽ bắt tay vào gói bánh tét. Bên cạnh gìn giữ phong tục, bản sắc của đồng bào Bahnar, nhiều năm qua bố mẹ chị (hiện đang sinh sống ở thôn Plei Drợp, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi) cũng gói bánh tét dịp Tết, duy trì việc thăm hỏi lẫn nhau, mừng tuổi…

Bà Bùi Thu Hằng - Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Hrung - cho biết: Tại chương trình “Chung tay mang Tết về làng”, cùng với việc tặng bánh chưng, Ban tổ chức còn trao 100 suất quà (trị giá 400 nghìn đồng/suất).

Hội mong muốn góp phần làm sao cho mọi người, mọi nhà đều có một mùa xuân đủ đầy, ấm áp; đồng thời tạo cơ hội giao lưu văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong chương trình “Tết về làng” ở xã Chư Sê, gần 400 cây bánh tét và 110 suất quà đã được trao tặng cho hội viên phụ nữ nghèo. Ảnh: NVCC

Tại xã Chư Sê, “Tết về làng” diễn ra vào ngày 1-2 ở Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Pan và làng Queng Mép. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Sê - cho biết, kinh phí tổ chức chương trình này khoảng hơn 66 triệu đồng, do Hội cùng Chùa Mỹ Thạch (xã Chư Sê) và các nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp.

Tết dường như đến sớm ở hai làng trên với những thúng nếp, đậu xanh, xung quanh là cơ man lá, lạt, thịt heo để gói bánh. Củi, nồi nấu cỡ lớn cũng sẵn sàng.

Tổng cộng có gần 400 cây bánh tét đã được tặng cho các hội viên phụ nữ nghèo của hai làng; ngoài ra Ban tổ chức còn trao 110 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Vừa tham gia gói bánh, vừa hỗ trợ chị em phụ nữ những phần việc nặng, ông Siu Hdơt - Phó Bí thư Chi bộ làng Pan - cho hay, đây là hoạt động giàu ý nghĩa nên bà con ai nấy đều phấn khởi.

“Sự giao thoa về phong tục như gói bánh tét, đón giao thừa… đã làm nên tinh thần tươi vui, gắn kết trong không khí chung của Tết Việt. Hơn thế, qua việc cùng tham gia gói và nấu bánh tét, cũng tạo cơ hội trò chuyện, chia sẻ để người dân trong làng được học hỏi anh em người Kinh trong cách làm ăn” - ông Siu Hdơt nhìn nhận.

Chị Rcom H’Rê (buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao) gói bánh Tét. Ảnh: Lam Nguyên

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, còn có nhiều người Jrai khác cùng với việc chế biến những món ăn truyền thống để đón Tết và thết đãi khách quý, còn bổ sung vào thực đơn món bánh tét nay đã trở thành hương vị quen thuộc mỗi dịp xuân về.

Mọi năm cứ khoảng ngày 28 tháng Chạp, chị Rcom H’Rê (buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao) bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu như nếp, lá chuối, đậu xanh, thịt heo… để gói bánh tét. Năm nay rảnh việc sớm hơn, từ ngày 22 tháng Chạp (9-2), chị đã hào hứng bắt tay vào việc gói bánh.

“Trước năm 2000, người Jrai ở làng mình chưa biết đến bánh chưng, bánh tét. Sau này, được học cách gói bánh tét từ người Kinh, dần dần bà con làm quen. Đến nay, Tết năm nào nhiều người trong làng cũng đều gói, bởi cảm thấy không thể thiếu bánh tét những ngày xuân” - chị H’Rê vừa gói bánh vừa chia sẻ.