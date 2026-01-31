Học sinh trải nghiệm văn hóa truyền thống qua phiên chợ Tết cổ truyền

(GLO)- Ngày 30-1, Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên chợ Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân đa sắc”, tạo không gian để học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Tại phiên chợ, học sinh được trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian và nhiều hoạt động thú vị, như gói bánh chưng, bánh tét bằng lá chuối; nấu cơm niêu; viết thư pháp; nhảy sạp, ném còn...

Học sinh tham gia các trò chơi dân gian tại phiên chợ Tết cổ truyền. Ảnh: T.D

Bên cạnh đó, khu ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam do các lớp phụ trách cũng mang đến những món ăn đặc trưng vùng miền, góp phần tái hiện bức tranh Tết cổ truyền đa dạng và gần gũi.

Điểm nhấn đặc biệt của phiên chợ là khu vực “Tết Quốc tế” - nơi học sinh giới thiệu Tết truyền thống của Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Thái Lan...

Khu vực “Tết Quốc tế” tại phiên chợ thu hút đông đảo học sinh tìm hiểu, trải nghiệm. Ảnh: T.D

Tại đây, các học sinh trong trang phục truyền thống của từng dân tộc sẽ giới thiệu ẩm thực, phong tục và hoạt động văn hóa đặc trưng, góp phần nuôi dưỡng tư duy hội nhập, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và bản sắc dân tộc.

Dịp này, thông qua mô hình “Nuôi heo đất”, toàn thể học sinh, phụ huynh và giáo viên cùng chung tay đóng góp để gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Phiên chợ Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ 2026 tạo không gian để học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: T.D

Phiên chợ Tết là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, hướng đến việc giúp học sinh lan tỏa tinh thần Tết Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.