Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video
Trạm thông tin Sống trẻ Hơi thở Gen Z Balo kiến thức Radar khỏe đẹp Trend Mê xê dịch Quản lý hầu bao Multimedia

Học sinh trải nghiệm văn hóa truyền thống qua phiên chợ Tết cổ truyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 30-1, Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên chợ Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân đa sắc”, tạo không gian để học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Tại phiên chợ, học sinh được trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian và nhiều hoạt động thú vị, như gói bánh chưng, bánh tét bằng lá chuối; nấu cơm niêu; viết thư pháp; nhảy sạp, ném còn...

phiencho-tet-truyen-thong-tai-truong-ischool-quy-nhon.jpg
Học sinh tham gia các trò chơi dân gian tại phiên chợ Tết cổ truyền. Ảnh: T.D

Bên cạnh đó, khu ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam do các lớp phụ trách cũng mang đến những món ăn đặc trưng vùng miền, góp phần tái hiện bức tranh Tết cổ truyền đa dạng và gần gũi.

Điểm nhấn đặc biệt của phiên chợ là khu vực “Tết Quốc tế” - nơi học sinh giới thiệu Tết truyền thống của Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Thái Lan...

28d37d838ef600a859e7.jpg
Khu vực “Tết Quốc tế” tại phiên chợ thu hút đông đảo học sinh tìm hiểu, trải nghiệm. Ảnh: T.D

Tại đây, các học sinh trong trang phục truyền thống của từng dân tộc sẽ giới thiệu ẩm thực, phong tục và hoạt động văn hóa đặc trưng, góp phần nuôi dưỡng tư duy hội nhập, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và bản sắc dân tộc.

Dịp này, thông qua mô hình “Nuôi heo đất”, toàn thể học sinh, phụ huynh và giáo viên cùng chung tay đóng góp để gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

gen-h-z7483575743541-8a50d21c4aa86a8f62711b033d04d5da.jpg
Phiên chợ Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ 2026 tạo không gian để học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: T.D

Phiên chợ Tết là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, hướng đến việc giúp học sinh lan tỏa tinh thần Tết Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Chuyển động trẻ

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Shorts Video

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” tại làng M6 (xã Bình Hiệp).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Cô giáo Lê Thị Dung, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Cô giáo Lê Thị Dung: Tổng phụ trách Đội trách nhiệm, “thắp lửa” phong trào

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) “thắp lửa” phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Đoàn phường Quy Nhơn triển khai các công trình chào mừng Đại hội Đảng

Đoàn phường Quy Nhơn triển khai công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng

Chuyển động trẻ

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21-1, Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với Đội Quản lý điện Quy Nhơn (Công ty Điện lực Gia Lai) thực hiện công trình thanh niên “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 27, 30, 35 và 58.

Rộn ràng làm đẹp

Rộn ràng làm đẹp

Bí quyết làm đẹp

(GLO)- Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Tại các spa, cơ sở thẩm mỹ, không khí làm việc cũng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Làm đẹp không chỉ để nhiều phụ nữ làm mới bản thân mà còn tự tin bước vào năm mới với tâm thế tươi vui, rạng rỡ hơn.

Học sinh Trường THCS Ngô Mây tìm hiểu về AI và kỹ năng sử dụng mạng an toàn

Gần 1.000 học sinh Trường THCS Ngô Mây tìm hiểu về AI và kỹ năng sử dụng mạng an toàn

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 19-1, Đoàn phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức chương trình “Thiếu nhi phường Quy Nhơn Nam với AI và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh” tại Trường THCS Ngô Mây, thu hút gần 1.000 học sinh nhà trường tham gia.