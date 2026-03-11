Phú Quốc lọt trong top 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2026

(GLO)- Đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang) vừa được Tạp chí du lịch danh tiếng DestinAsian vinh danh trong top 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Readers’ Choice Awards do độc giả bình chọn.

Theo đó, trong hạng mục “Best Islands” (đảo đẹp nhất châu Á), đảo Phú Quốc (đảo Ngọc) xuất sắc vươn lên vị trí thứ 2 châu Á, là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách năm nay.

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp đảo Phú Quốc góp mặt trong bảng xếp hạng này. Theo kết quả các năm trước, đảo Ngọc xếp hạng thứ 6 vào năm 2024, lên hạng thứ 5 năm 2025 và vươn lên vị trí Á quân năm 2026.

Những bãi biển tại Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Internet

Việc liên tục thăng hạng cho thấy sức hút của đảo Phú Quốc ngày càng rõ nét đối với du khách quốc tế và hoàn thiện nhờ những công trình biểu tượng vượt xa ranh giới của những thiết kế thông thường. Điển hình như cầu Hôn, cây cầu không chạm độc nhất thế giới.

Mới đây, tuyến cáp treo Hòn Thơm trên đảo Phú Quốc cũng đã lọt 11 trải nghiệm cáp treo ngoạn mục nhất châu Á do Travel + Leisure bình chọn.

Trong khuôn khổ giải thưởng Readers Choice Awards của DestinAsian năm 2026, một số khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc cũng lọt vào danh sách “Best Vietnam Resorts” (Những khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam) như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, New World Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc Resort, Regent Phu Quoc...

Ngoài ra, APEC 2027 lựa chọn Phú Quốc làm điểm đến đăng cai, hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế.

“Đảo Ngọc” Phú Quốc thường xuyên nằm trong danh sách điểm đến du lịch nổi tiếng của thế giới. Riêng năm 2025, Phú Quốc đã đón 8,3 triệu lượt khách du lịch, vượt 18,1% so với kế hoạch, tăng 38,5% so với năm 2024. Trong số đó, lượng khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt khách, tăng 93,6%.