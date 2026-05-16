Infographic “Con đường phượng đỏ” giữa núi rừng Gia Lai

(GLO)- Gần 30 cây hoa phượng được trồng hàng chục năm trước đoạn dẫn vào Nhà máy thủy điện H’Chan (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) tạo thành con đường phượng đỏ giữa núi rừng, đẹp như một thước phim mùa hè.

Con đường phượng đỏ giữa rừng núi. Ảnh: Duy Maya

Nhìn từ trên cao, hàng phượng vĩ tựa như một “dòng sông hoa lửa” giữa lòng thung lũng, dẫn lối vào nhà máy thủy điện bên dòng Ayun.

Một bên là nương rẫy, những thửa ruộng bậc thang mùa khô trơ gốc rạ, một bên là rừng núi xanh thẫm. Giữa không gian ấy, sắc đỏ của hoa phượng càng trở nên nổi bật.

Hai hàng phượng trên đường dẫn vào Nhà máy thủy điện H'Chan. Ảnh: Minh Châu
Phượng nở rực báo hiệu hè về giữa núi rừng. Ảnh: Duy Maya

Những chùm hoa phượng bung nở dưới cái nắng hanh của mùa khô cao nguyên như càng thắm sắc.

Từng cánh hoa mỏng manh, đỏ thắm đan xen với những nụ hoa xanh non, nổi bật trên nền trời xanh trong không một gợn mây.

Màu hoa đỏ thẳm nổi bật trên nền rừng xanh thắm. Ảnh: Minh Châu
Hai hàng phượng được trồng từ những ngày đầu khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện H’Chan và được chính cán bộ, công nhân nhà máy chăm sóc suốt nhiều năm qua.

Những gốc phượng già được quét vôi trắng, đứng thành hàng dọc con đường sỏi đá như những người gác rừng lặng lẽ, vừa giữ gìn vẻ bình yên bên dòng Ayun, vừa thay “chủ nhà” chào đón khách phương xa ghé thăm.

Dù bám rễ trên đất sỏi đá, trải qua bao mùa gió núi mưa ngàn, hàng phượng vẫn thủy chung dâng hiến cho đời những mùa hoa rực rỡ nhất.

Vẻ đẹp hòa quyện giữa thiên nhiên và dấu chân con người giữa đại ngàn. Ảnh: Duy Maya

Một lần ghé con đường phượng đỏ dẫn vào thủy điện H’Chan và bãi đá cổ triệu năm trên dòng Ayun, khó tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hòa quyện giữa thiên nhiên và dấu chân con người giữa đại ngàn.

Bước đi dưới vòm cây đỏ rực, lắng nghe tiếng gió ngàn thì thầm qua tán lá, không khỏi bâng khuâng trước khúc vĩ thanh mùa hè nơi núi rừng Gia Lai.

