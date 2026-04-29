Vấn vương Kon Tu Ma…

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

Chúng tôi khởi hành từ trung tâm thị trấn ngàn mây với niềm háo hức khám phá điểm đến còn nhiều điều ẩn giấu. Sau hơn 17km di chuyển, chiếc xe rẽ vào con đường nhựa nhỏ, nơi thấp thoáng những nếp nhà sàn sạch sẽ, tinh tươm, báo hiệu một không gian bình yên đang mở ra.

Con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma thật đẹp và nên thơ.

Kon Tu Ma đón tôi bằng bầu trời cao xanh và không khí trong trẻo, se lạnh. Hai bên đường, cỏ lau đung đưa, hoa dại khoe sắc. Dường như mùa xuân vẫn còn nấn ná đâu đó trên những triền đồi xa.

Ấn tượng đầu tiên là sắc tím hoa mua phủ khắp không gian, vươn mình đón nắng, tạo nên vẻ đẹp mộc mạc mà cuốn hút. Những bụi hoa giản dị nhưng đầy sức quyến rũ khiến bước chân người lữ khách chậm lại, để lặng lẽ cảm nhận. Dọc con đường nhỏ, chúng tôi thong thả dạo bước, như tách biệt khỏi mọi ồn ào nơi phố thị. Một bức tranh thanh bình hiện ra, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Càng đi sâu vào thôn, địa hình dốc dần nhưng không khí vẫn mát lành, dễ chịu. Thiên nhiên nơi đây hiện lên như một bức họa miền quê yên ả, gắn bó với đời sống lâu đời của cư dân vùng cao nguyên. Núi đồi trập trùng, sắc xanh trải dài bất tận. Khi ánh nắng xuyên qua tán lá, những vệt sáng lung linh lay động trong gió, tạo nên khung cảnh nên thơ đến lạ.

Những kho lúa như tác phẩm nghệ thuật giữa thôn Kon Tu Ma.

Hai bên đường là những hàng cà phê được trồng theo triền dốc, nối dài từ cao xuống thấp, vừa độc đáo vừa trù phú. Đây cũng là cây trồng chủ lực, góp phần cải thiện đời sống của người dân. Xa xa, những thửa ruộng xanh mướt hiện ra, điểm xuyết hình ảnh người lao động miệt mài, vẽ nên bức tranh đồng quê thanh bình. Bên cạnh đó, người dân còn trồng nhiều loại dược liệu quý như sâm dây, đương quy, sâm đất… mang lại giá trị kinh tế đáng kể.

Thông hiện diện khắp nơi. Mỗi bước chân như in dấu dưới tán thông xanh mát. Tiếng gió núi, tiếng chim rừng hòa cùng nhịp thông reo như bản nhạc của đại ngàn, kể những câu chuyện thầm thì của đất trời.

Những năm gần đây, Kon Tu Ma dần được biết đến nhiều hơn, người dân cũng bắt đầu làm du lịch bài bản. Tôi dừng chân tại một khu lưu trú của người dân địa phương, nằm nép mình bên rừng thông, nơi vẫn còn giữ nguyên vẻ mộc mạc, gần gũi. Không gian ấy khiến người ta dễ dàng buông bỏ mọi bộn bề, chỉ còn lại sự tĩnh tại giữa thiên nhiên.

Theo chia sẻ của chị Ngô Thị Vân (đại diện Công ty Du lịch Măng Đen Discovery) - đơn vị làm du lịch địa phương, hành trình khám phá Kon Tu Ma ngày càng phong phú với nhiều hoạt động như trekking rừng thông, tham quan nhà lúa, ruộng bậc thang, cầu treo, trải nghiệm bắt cá suối, khám phá thác nước và chinh phục núi giữa rừng nguyên sinh. Du khách còn có thể cắm trại, thưởng thức ẩm thực bản địa, đốt lửa trại, nghỉ đêm trong làng và săn mây vào sáng sớm.

Không chỉ có cảnh quan đẹp, sức hấp dẫn của Kon Tu Ma còn nằm ở chiều sâu văn hóa. Anh A Hùng-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Tu Ma thông tin: Thôn Kon Tu Ma có 52 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Mơ Nâm (một nhánh của người Xê Đăng) - vẫn gìn giữ nguyên vẹn nhiều phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống, cùng các nghề thủ công như đan lát, ủ rượu ghè. Những giá trị ấy tạo nên bản sắc riêng, khiến mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình ngắm cảnh mà còn là trải nghiệm văn hóa đầy ý nghĩa.

Một điểm nhấn đặc biệt của làng là những kho lúa bằng gỗ, được dựng thành cụm trên sườn đồi, trông như những ngôi nhà sàn thu nhỏ. Không chỉ mang chức năng bảo quản lương thực, những kho lúa còn biểu trưng cho sự no đủ và trân quý thành quả lao động của người dân.

Gắn bó với thiên nhiên, người dân Kon Tu Ma vẫn duy trì lễ ăn lúa mới vào khoảng tháng 7 hằng năm - một nghi lễ quan trọng để tạ ơn thần linh và tôn vinh hạt thóc, biểu tượng của sự sống.

Khi nắng trưa dần dịu, chúng tôi men theo con đường mòn xuyên rừng, tìm đến dòng suối trong veo uốn mình qua những khe đá. Tại đây, du khách có thể hòa mình vào làn nước mát, trải nghiệm bắt cá, thăm ruộng lúa… để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ và sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên.

Dòng suối cuối thôn Kon Tu Ma trong veo, mát lành.

Kon Tu Ma chinh phục lòng người không chỉ bởi cảnh sắc mà còn bởi sự chân thành, hiếu khách của người dân. Nếu thiên nhiên là lý do để tìm đến, thì chính văn hóa và con người là điều khiến người ta lưu luyến mãi.

Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm nơi đây là mùa hoa anh đào nở rộ, khi không gian càng thêm phần thơ mộng, hòa cùng khí trời mát lành và tiếng suối róc rách giữa cao nguyên xanh thẳm.

Có những miền đất, chỉ cần một lần đặt chân tới là đủ để nhớ thương. Kon Tu Ma - chính là một nơi như thế.