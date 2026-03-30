Nhật Bản tăng phí visa với khách Việt từ ngày 1-4.

(GLO)- Thông báo từ Website của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết sẽ điều chỉnh lệ phí visa áp dụng cho các hồ sơ thụ lý từ ngày 1-4-2026 đến 31-3-2027.

Theo đó, khách Việt muốn xin visa nhập cảnh một lần (single) thì phí visa tăng từ 500.000 đồng lên 520.000 đồng, tương ứng tăng 20.000 đồng. Còn khách Việt muốn xin visa nhập cảnh nhiều lần (multiple) thì mức phí tăng từ 1 triệu đồng lên 1.030.000 đồng, tức tăng 30.000 đồng. Giá mới áp dụng cho du khách xin thị thực bằng hộ chiếu phổ thông.

Trong khi đó, lệ phí visa quá cảnh được giữ nguyên ở mức 120.000 đồng.

"Mức tăng này thực tế không đáng kể trong tổng chi phí tour nên gần như không tác động đến nhu cầu của khách"-ông Phạm Anh Vũ-Phó Tổng giám đốc Du Lịch Việt-cho biết.

Cũng theo ông Vũ, với thị trường tour Nhật Bản, yếu tố mà khách Việt quan tâm nhiều hơn vẫn là tỷ lệ đậu visa, thủ tục có thuận lợi hay không thay vì chi phí visa tăng nhẹ. Nếu tăng đến vài trăm nghìn hay cả triệu đồng thì khách có thể cân nhắc, còn mức vài chục nghìn thì gần như không ảnh hưởng.

Nhật Bản là điểm đến yêu thích của du khách Việt, dù rào cản visa và chi phí cao. Tuy nhiên, nơi đây thu hút du khách nhờ cảnh đẹp thiên nhiên, bề dày văn hóa, nếp sống xã hội văn minh, gọn gàng, sạch sẽ và ẩm thực đa dạng.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản, năm 2025, hơn 678.000 lượt khách Việt Nam đã nhập cảnh Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, lượt khách Nhật đến Việt Nam là hơn 814.000 lượt. Điều này cho thấy sự trao đổi khách hai chiều ngày càng sôi động.