Nhật Bản cấm dùng pin sạc dự phòng trên máy bay từ ngày 24-4

(GLO)- Theo thông báo vừa công bố, Nhật Bản sẽ cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay từ ngày 24-4. Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt sự cố liên quan đến pin lithium-ion phát cháy hoặc bốc khói trên các chuyến bay.

Cụ thể, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 2 sạc dự phòng, có dung lượng không vượt quá 160 Wh/thiết bị; đồng thời, không được phép sạc pin hoặc sử dụng sạc dự phòng để nạp điện cho các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh trong suốt chuyến bay.

Nhân viên hãng hàng không thông báo cho hành khách về các quy định mới tại sân bay Haneda (Tokyo, Nhật Bản) hôm 14-4. Ảnh: Kyodo News/TTO

Ngoài ra, việc sạc pin dự phòng bằng ổ điện trên máy bay cũng bị cấm. Hành khách phải mang sạc dự phòng theo người, không được để trong hành lý ký gửi. Sạc pin dự phòng cần đặt trong tầm kiểm soát thay vì cất trong ngăn hành lý phía trên hoặc các khu vực lưu trữ khác.

Hành khách vi phạm quy định, bao gồm mang theo quá số lượng cho phép hoặc sử dụng sạc dự phòng không đúng quy định, có thể đối mặt với mức án lên đến 2 năm tù hoặc bị phạt tiền tối đa 1 triệu yen.

Theo Bộ giao thông Nhật Bản, biện pháp này phù hợp với các quy định do Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) ban hành hồi tháng 3-2026. Cơ quan này bày tỏ mong muốn hành khách hợp tác và thấu hiểu quyết định trên nhằm bảo đảm an toàn bay.

Nhật Bản cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay từ ngày 24-4. Ảnh: VGP News

Trong bối cảnh lượng hành khách dự kiến tăng mạnh khi Nhật Bản bước vào kỳ nghỉ dài "Tuần lễ vàng" đầu tháng 5, Bộ Giao thông vận tải và các hãng hàng không đang đẩy mạnh tuyên truyền thông qua trang web và áp phích tại sân bay.

Hành khách được khuyến cáo sạc đầy thiết bị trước khi lên máy bay, đặc biệt trên các chuyến bay không có ổ cắm điện. Hiệp hội các hãng hàng không theo lịch trình của Nhật Bản cũng đã phát tờ rơi hướng dẫn tại sân bay Haneda (Tokyo) từ ngày 14-4.