Nhiều hãng hàng không Hàn Quốc cấm sử dụng sạc dự phòng trên máy bay

(GLO)- Hành khách không được phép sạc pin cho cục sạc dự phòng trong suốt chuyến bay. Sau khi lên máy bay, pin sạc dự phòng phải được đặt trong tầm tay cá nhân và không được đặt trong khoang hành lý phía trên.

Theo báo Korea Herald, ngày 23-1, đại diện các hãng hàng không thuộc Tập đoàn Hanjin (bao gồm Korean Air, Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan và Air Seoul) thông báo sẽ cấm hoàn toàn việc hành khách sử dụng sạc điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác bằng sạc dự phòng trong suốt các chuyến bay từ ngày 26-1, do lo ngại nguy cơ cháy nổ pin lithium-ion

Nhiều hãng hàng không Hàn Quốc đã cấm việc sử dụng sạc dự phòng trên máy bay. Ảnh: Reuters

Theo lãnh đạo tập đoàn Hanjin, việc cấm sử dụng sạc dự phòng trên máy bay là một biện pháp cần thiết để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn bay cao nhất và sự hợp tác của hành khách là rất quan trọng.

Đại diện Korean Air cho biết: “Việc cấm hoàn toàn sử dụng sạc dự phòng trên máy bay là biện pháp tất yếu để đảm bảo an toàn bay. Sự hợp tác của hành khách là vô cùng quan trọng”.

Quy định mới này nghiêm cấm việc sử dụng sạc dự phòng để sạc bất kỳ thiết bị điện tử nào, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và máy ảnh, trên cả các chuyến bay nội địa và quốc tế.

Trước đó, tháng 10-2025, hãng hàng không giá rẻ Eastar Jet đã trở thành hãng hàng không đầu tiên của Hàn Quốc cấm sử dụng sạc dự phòng trên máy bay. Tiếp đến, Hãng Jeju Air - một hãng hàng không giá rẻ khác, cũng đã áp dụng chính sách này trong tuần này.

Mối lo ngại về việc sử dụng bộ pin dự phòng trên máy bay đã gia tăng sau một vụ hỏa hoạn lớn liên quan đến máy bay của hãng Air Busan tại sân bay quốc tế Gimhae ở Busan, cách Seoul khoảng 330 km về phía đông nam vào tháng 1-2025.