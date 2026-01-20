Hàn Quốc chi 1,29 tỷ USD phát triển máy bay tác chiến điện tử vào năm 2034

(GLO)- Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) phối hợp cùng LIG Nex1 phát triển máy bay tác chiến điện tử có khả năng gây nhiễu hệ thống chỉ huy của đối phương, dự kiến triển khai vào năm 2034.

Ngày 20-1, DAPA cho biết, Hàn Quốc đã chính thức khởi động dự án trị giá 1.900 tỷ won (khoảng 1,29 tỷ USD) nhằm phát triển máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng, có khả năng gây nhiễu các mạng lưới phòng không quy mô lớn của đối phương trong trường hợp xảy ra chiến tranh điện tử.

Máy bay chiến đấu KF-21 của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, DAPA đã tổ chức cuộc họp chiến lược với LIG Nex1 - tập đoàn quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc chuyên về các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Hai bên đã thảo luận chi tiết về lộ trình phát triển hệ thống mang tên Block-I. Đây là dự án trọng điểm nhằm chế tạo mẫu máy bay cỡ lớn trang bị công nghệ gây nhiễu hiện đại.

Mục tiêu cốt lõi của chương trình là tạo ra phương tiện có khả năng làm gián đoạn hoàn toàn các hệ thống phòng không và mạng lưới điện tử điều hành của đối phương thông qua các đòn tấn công gây nhiễu.

Theo kế hoạch đề ra, nếu quá trình nghiên cứu diễn ra đúng tiến độ, loại máy bay tác chiến điện tử này sẽ chính thức được triển khai vào năm 2034.

DAPA đánh giá mẫu máy bay này sẽ trở thành một "yếu tố thay đổi cuộc chơi" (game changer) trong các hình thái chiến tranh điện tử tương lai. Công nghệ mới không chỉ giúp nâng cao khả năng sống sót của các phương tiện bay trên không mà còn tăng cường hiệu quả phối hợp trong các chiến dịch tác chiến liên hợp quy mô lớn.

Cơ quan này cũng cho biết, sau khi phiên bản Block-I được triển khai, Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ thống Block-II tiên tiến hơn nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tác chiến điện tử của quân đội.

Bước đi này nhằm đảm bảo năng lực tác chiến điện tử của Seoul luôn duy trì được lợi thế công nghệ trong khu vực.