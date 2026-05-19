Tin thế giới sáng 19-5: Tổng thống Mỹ thấy cơ hội đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi hoãn tấn công

(GLO)- Tổng thống Mỹ thấy cơ hội đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi hoãn tấn công; Mỹ gia hạn lệnh miễn trừng phạt các lô hàng dầu mỏ Nga trên biển; Tàu du lịch MV Hondius cập cảng Hà Lan để khử trùng và cách ly... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 19-5.

Tổng thống Mỹ thấy cơ hội đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi hoãn tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-5 cho biết khả năng Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là “rất lớn”, chỉ vài giờ sau khi ông xác nhận đã hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran để mở đường cho đàm phán tiếp tục.

Tổng thống Trump cảnh báo sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran bất cứ lúc nào. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho biết Mỹ đã hoãn kế hoạch tấn công vào Iran do các đồng minh chủ chốt của Mỹ tại Trung Đông đã đề nghị, nhằm tạo thêm thời gian cho tiến trình đàm phán với Tehran.

“Tôi nghĩ có một cơ hội rất lớn để họ có thể giải quyết được vấn đề. Nếu chúng ta làm được điều đó mà không cần ném bom họ tới tấp, tôi sẽ rất vui”, ông Trump nói.

Dù phát tín hiệu ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn nhấn mạnh quân đội nước này “sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran bất cứ lúc nào” nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận mà Washington cho là chấp nhận được.

Mỹ gia hạn lệnh miễn trừng phạt các lô hàng dầu mỏ Nga trên biển

Ngày 18-5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo gia hạn thêm 30 ngày đối với lệnh miễn trừ trừng phạt cho phép mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển để hỗ trợ các quốc gia "dễ bị tổn thương về năng lượng" do cuộc chiến Iran gây ra.

Cơ sở lọc dầu ở giếng dầu Vankorskoye thuộc vùng Krasnoyarsk, Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

Viết trên mạng xã hội X, ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ đang cấp giấy phép chung 30 ngày sau khi giấy phép miễn trừ trước đó hết hạn vào ngày 16-5.

Ông Bessent giải thích rằng điều này sẽ cho phép tiếp cận tạm thời đối với dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga được chất lên tàu chở dầu trước ngày 17-4 mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tập đoàn dầu khí lớn của Nga.

Mỹ “bật đèn xanh” cho Hàn Quốc trong thương vụ trực thăng 4,2 tỷ USD

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18-5 cho biết đã thông qua thương vụ cung cấp trực thăng quân sự trị giá hơn 4 tỷ USD cho Hàn Quốc.

Mẫu trực thăng Seahawks của Quân đội Mỹ được trưng bày tại một lễ hội. Ảnh: Hải quân Mỹ

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận để Hàn Quốc chi 3 tỷ USD mua 24 trực thăng hải quân “Romeo” Seahawk - loại phương tiện được sử dụng để theo dõi và tiêu diệt tàu ngầm cũng như các mục tiêu trên bộ.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng thông qua thương vụ trị giá 1,2 tỷ USD để nâng cấp phi đội trực thăng tấn công Apache của Hàn Quốc - lực lượng nòng cốt trong không quân chiến đấu của nước này.

Xả súng tại Trung tâm Hồi giáo ở California, 5 người thiệt mạng

Ngày 18-5, xảy ra xả súng tại Trung tâm Hồi giáo San Diego ở bang California (Mỹ), khiến 3 người thiệt mạng bên ngoài nhà thờ Hồi giáo.

Các nghi phạm được xác định là 2 thiếu niên 17 và 19 tuổi. Cảnh sát cho biết 2 nghi phạm được phát hiện đã chết trong một chiếc xe giữa đường phố, dường như do tự bắn.

Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ nổ súng ở Trung tâm Hồi giáo tại San Diego, bang California, Mỹ, ngày 18-5-2026. Ảnh chụp màn hình: Reuters

Theo Cảnh sát trưởng San Diego - ông Scott Wahl, toàn bộ trẻ em đang theo học tại trường học thuộc khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo lớn nhất hạt San Diego này đều được xác nhận an toàn sau vụ nổ súng xảy ra ngay trước 12 giờ trưa theo giờ địa phương.

Ông Wahl cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã vào cuộc hỗ trợ điều tra, đồng thời nói rằng giới chức đang xem đây là một vụ tấn công mang động cơ thù hận.

Hàng chục nhân viên thực thi pháp luật được điều tới Trung tâm Hồi giáo đã phát hiện thi thể của 3 người đàn ông bị bắn chết bên ngoài tòa nhà, trong đó có một nhân viên an ninh mà ông Wahl cho rằng có thể đã góp phần ngăn chặn thêm đổ máu.

Theo ông Wahl, các điều tra viên vẫn đang ghép nối các tình tiết để làm rõ điều gì đã dẫn đến vụ nổ súng và diễn biến bạo lực đã xảy ra như thế nào.

Tàu du lịch MV Hondius cập cảng Hà Lan để khử trùng và cách ly

Ngày 18-5, tàu du lịch MV Hondius, liên quan đến vụ bùng phát virus Hanta gây chú ý quốc tế trong những ngày qua, đã cập cảng Rotterdam của Hà Lan để tiến hành khử trùng và cách ly các thành viên còn lại trên tàu.

﻿Tổ chức Y tế Thế giới trực tiếp có mặt tại hiện trường tàu Hondius để phối hợp ứng phó với ổ dịch virus Hanta đang bùng phát. Ảnh: AFP

Truyền thông quốc tế đưa tin tàu MV Hondius đã hoàn tất hành trình trên Đại Tây Dương và cập cảng Rotterdam để thực hiện các biện pháp xử lý y tế.

Hãng điều hành Oceanwide Expeditions cho biết hiện còn 27 người trên tàu, gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế. Các thành viên còn lại sẽ rời tàu theo từng đợt và được đưa đi cách ly trước khi con tàu được khử trùng, vệ sinh toàn diện. Bộ Y tế Hà Lan cho biết những người chưa thể trở về nước sẽ phải cách ly tại Hà Lan, phần lớn trong thời gian 6 tuần.