Tin thế giới sáng 9-5: Tổng thống Mỹ công bố lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Ukraine và Nga

(GLO)- Tổng thống Mỹ công bố lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Ukraine và Nga; Mỹ nổ súng ngăn chặn 2 tàu chở dầu tiến vào cảng Iran; Nổ ‘bom tự chế’ tại trường học ở Brazil, nhiều học sinh bị thương;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 9-5.

Tổng thống Mỹ công bố lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Ukraine và Nga

Ngày 8-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Ukraine và Nga đã nhất trí thực hiện một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày bắt đầu từ ngày 9-5.

Bên cạnh đó, Kiev và Moscow cũng sẽ tiến hành trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên.

Binh sỹ Nga tham gia chương trình tổng duyệt Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow, ngày 4-5-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga từ ngày 9-11/5 sẽ là khởi đầu cho sự chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông đã trực tiếp đưa ra yêu cầu về lệnh ngừng bắn và đánh giá cao sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã ra sắc lệnh chỉ đạo quân đội nước này không tấn công vào khu vực Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva của Nga trong thời gian diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5.

Trong khi đó, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cũng lên tiếng xác nhận về lệnh ngừng bắn từ ngày 9-11/5 cũng như thỏa thuận trao đổi tù binh với Ukraine.

Mỹ nổ súng ngăn chặn 2 tàu chở dầu tiến vào cảng Iran

Ngày 8-5, quân đội Mỹ thông báo các lực lượng nước này đã nổ súng và vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran đang tìm cách tiến vào một cảng Iran nằm trên vịnh Oman bất chấp lệnh phong tỏa hàng hải của Washington.

Mỹ vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran tìm cách tiến vào một cảng Iran nằm trên vịnh Oman. Ảnh chụp màn hình

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ đã bắn vào các ống khói của tàu M/T Sea Star III và tàu M/T Sevda bằng đạn chính xác để ngăn 2 con tàu này tiếp cận cảng Iran. CENTCOM cũng đăng kèm video ghi lại quá trình diễn ra cuộc tấn công.

Tính tới thời điểm hiện tại, Mỹ đã ngăn chặn tổng cộng 4 tàu bị cáo buộc tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa do Washington áp đặt đối với toàn bộ các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13-4.

Nổ ‘bom tự chế’ tại trường học ở Brazil, nhiều học sinh bị thương

Ngày 8-5, một "quả bom tự chế" đã phát nổ tại một trường trung học ở ngoại ô thành phố Rio de Janeiro của Brazil, khiến 10 học sinh bị thương nhẹ.

Theo chính quyền thành phố, vụ nổ xảy ra tại một trường học ở thành phố Belford Roxo, thuộc vùng ngoại ô Rio de Janeiro. Thiết bị được mô tả là một ống chứa đinh, ốc vít và bu lông. Các nạn nhân là học sinh từ 13 - 15 tuổi.

Người dân tập trung trước ngôi trường xảy ra vụ nổ bom tự chế. Ảnh chụp màn hình

Trong một tuyên bố, sở cứu hỏa địa phương xác nhận một thiết bị nổ đã phát nổ trong sân trường. Các học sinh bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Ngay sau vụ việc, nhà trường đã tạm dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Khu vực đã được phong tỏa, trong khi cảnh sát quân sự và lực lượng rà phá bom mìn tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Đức giải cứu thành công con tin trong vụ cướp ngân hàng

Ngày 8-5, cảnh sát Đức đã giải cứu thành công 2 con tin trong vụ cướp ngân hàng ở thị trấn Sinzig, miền Tây nước nước này. Tuy nhiên, các nghi phạm thực hiện vụ cướp vẫn đang lẩn trốn.

Cảnh sát Đức bao vây khu vực và tiến hành các biện pháp sau vụ bắt giữ con tin và một vụ cướp ngân hàng bất thành tại trung tâm thị trấn Sinzig, Đức vào ngày 8-5-2026. Ảnh: Reuters

Vụ cướp diễn ra vào khoảng 9h sáng 8-5 theo giờ địa phương khi một xe ô tô chống đạn chở tiền bị chặn lại trước cửa ngân hàng. Một số đối tượng đã khống chế người trên xe. Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường và khu vực trung tâm thị trấn bị phong tỏa trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch.

Khi cảnh sát đã đột kích vào ngân hàng, phát hiện 2 con tin bị nhốt trong một căn phòng và không bị thương, nhưng không có bất cứ nghi phạm nào tại hiện trường. Các nhà điều tra cho rằng những kẻ này đã rời khỏi ngân hàng bằng các cách thức chưa xác định trước khi cảnh sát xông vào.

Israel ghi nhận ca nhiễm đầu tiên ở trong nước

Israel ngày 8-5 thông báo nước này vừa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta đầu tiên ở trong nước.

Bệnh nhân được cho là nhiễm virus trong thời gian lưu trú ở Đông Âu vài tháng trước và chỉ đến cơ sở y tế sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm kháng thể cho thấy bệnh nhân từng tiếp xúc với virus Hanta. Sau đó xét nghiệm PCR đã xác nhận ca nhiễm này. Hiện bệnh nhân trong tình trạng ổn định, chưa cần điều trị tích cực hay cách ly nghiêm ngặt nhưng vẫn được theo dõi y tế chặt chẽ.

Mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Ảnh: Reuters/TTXVN

Giới chức y tế Israel cho biết bệnh nhân nhiễm chủng Hanta lưu hành tại châu Âu, khác với chủng Andes đang gây lo ngại trên tàu du lịch MV Hondius. Andes là biến thể hiếm hoi từng ghi nhận khả năng lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần và kéo dài.

Trong diễn biến mới nhất liên quan ổ dịch trên tàu MV Hondius, Tây Ban Nha ngày 8/5 thông báo phát hiện một phụ nữ nghi nhiễm virus Hanta tại thành phố Alicante sau khi bà đi cùng chuyến bay với một nữ hành khách Hà Lan đã tử vong vì virus này.