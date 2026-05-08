Tin thế giới sáng 8-5: Mỹ đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận

(GLO)- Mỹ đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận; Nổ lớn hàng loạt ở Iran; Tổng thống Trump đe doạ áp thuế nếu châu Âu không hoàn thành thoả thuận thương mại... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-5.

Mỹ đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận

Tổng thống Trump hôm 8-5 tuyên bố các lực lượng Mỹ đã đánh chặn và phá hủy các phương tiện tấn công của Iran nhằm vào ba tàu khu trục Hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả “mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều” nếu Tehran không sớm đạt được một thỏa thuận.

“Ba tàu khu trục hạng nhất của Mỹ vừa di chuyển rất thành công ra khỏi eo biển Hormuz, dưới làn đạn. Không có thiệt hại nào đối với ba tàu khu trục, nhưng những kẻ tấn công Iran đã chịu thiệt hại nặng nề”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Ông Trump cho biết thêm, lực lượng Mỹ đã phá hủy hoàn toàn nhiều phương tiện tấn công cùng các tàu nhỏ mà Tehran sử dụng để thay thế cho lực lượng hải quân “đã bị suy yếu nghiêm trọng”.

Ông Trump đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho rằng nếu có cơ hội sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân, Tehran “sẽ không ngần ngại hành động”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra và tuyên bố Washington sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự nếu Iran không nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận.

Nổ lớn hàng loạt ở Iran

Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở các thành phố duyên hải và thủ đô Tehran của Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian đang tiếp diễn.

Truyền thông Iran đưa tin, một loạt vụ nổ đã xảy ra đêm 7-5, rạng sáng nay 8-5 tại thành phố duyên hải Bandar Abbas và đảo Qeshm.

Theo hãng tin Mizan, những tiếng nổ nghe thấy tại Qeshm là do các hệ thống phòng không đang đánh chặn một số máy bay không người lái nhỏ. Ít nhất 2 máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không Iran bắn hạ tại Bandar Abbas.

Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích vào cảng Qeshm và Bandar Abbas của Iran. Quan chức này khẳng định các cuộc không kích không đồng nghĩa với việc tái khởi động xung đột hay chấm dứt lệnh ngừng bắn đã được công bố vào ngày 7-4.

Tổng thống Trump đe doạ áp thuế nếu châu Âu không hoàn thành thoả thuận thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-5 cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất tốt đẹp” với Chủ tịch Ủy ban châu Âu xoay quanh Iran, thương mại và tương lai quan hệ kinh tế giữa Mỹ với Liên minh châu Âu (EU).

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 8-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và EU “hoàn toàn thống nhất” về việc Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hai bên cũng trao đổi về thỏa thuận thương mại mà ông gọi là “thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước tới nay”, được thống nhất tại Scotland.

Ông Trump cho biết châu Âu từng cam kết sẽ cắt giảm thuế quan về mức “0%”, song cho tới nay vẫn chưa hoàn thành các cam kết đã đưa ra. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã đồng ý gia hạn thời gian để EU thực hiện các cam kết tới dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ ngày 4-7 tới.

Ông Trump cũng lưu ý rằng, nếu châu Âu không thực hiện các cam kết đã đưa ra, phía Mỹ sẽ buộc phải áp dụng mức thuế cao hơn nhiều đối với liên minh này.

Hỗn loạn tại Paris, gần 130 người bị bắt

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez ngày 7-5 cho biết gần 130 người đã bị bắt tại khu vực thủ đô Paris sau các vụ đụng độ giữa cổ động viên và cảnh sát trong đêm ăn mừng câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain (PSG) giành quyền vào chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025 - 2026.

Các vụ đụng độ xảy ra bên ngoài sân vận động Parc des Princes và trên đại lộ Champs-Élysées khi cảnh sát giải tán đám đông và ngăn người biểu tình phong tỏa tuyến đường vành đai quanh thành phố.

Trả lời đài phát thanh Europe 1 (Pháp), Bộ trưởng Laurent Nuñez nêu rõ tổng cộng 127 người đã bị bắt tại vùng đô thị Paris, trong đó có 107 trường hợp tại thủ đô Paris. Cũng theo Bộ trưởng Laurent Nuñez, có 11 người bị thương trong các vụ bạo động, trong đó có 1 trường hợp bị thương nặng cùng 23 cảnh sát bị thương nhẹ.