Tin thế giới sáng 14-5: Nga tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine

(GLO)- Nga tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine; Mỹ cho rằng Iran sắp chế tạo được vũ khí hạt nhân; Iran chỉ trích Kuwait bắt 4 công dân; Tòa án châu Âu phán quyết Meta phải trả phí cho nội dung báo chí trực tuyến... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-5.

Nga tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine

Ngày 13-5, Nga đã tiến hành một đợt tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào Ukraine, đồng thời sử dụng chiến thuật mới với UAV Shahed để gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine, theo giới chức Kiev.

UAV Shahed 136 (Geran-2) do Iran thiết kế, được lực lượng Nga sử dụng, bay trên bầu trời Kiev trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của Nga, ngày 27-12-2025. Ảnh: Kyiv Post

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết, Nga trước tiên triển khai số lượng lớn UAV tấn công ồ ạt nhằm làm quá tải hệ thống phòng không và nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo HUR, sau đó Moskva có thể tiếp tục phóng thêm số lượng lớn tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển, cùng tên lửa đạn đạo.

“Mục tiêu của Moskva là các cơ sở hạ tầng trọng yếu và hệ thống duy trì sự sống tại các thành phố lớn, bao gồm cơ sở năng lượng, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và các tòa nhà chính phủ”, tờ Kyiv Post dẫn tuyên bố của HUR cho hay.

Cơ quan này cho rằng Nga đang tìm cách gây sức ép sau khi bác bỏ các đề xuất ngừng bắn.

Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân

Ngày 13-5, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với các nhà lập pháp rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định rằng nước này chỉ còn “vài tuần nữa” là có thể làm giàu một tấn uranium lên mức độ chế tạo vũ khí.

Một cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: AP

Bộ trưởng Wright nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ tại một phiên điều trần về Iran: “Tiến rất gần. Họ chỉ còn vài tuần nữa, một vài tuần nữa thôi là có thể làm giàu uranium lên mức độ chế tạo vũ khí… Vẫn còn một quá trình chế tạo vũ khí diễn ra sau đó, nhưng họ đang rất gần với việc chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Làm giàu uranium vượt quá một ngưỡng nhất định - khoảng 90% - có nghĩa là nó có thể được sử dụng để tạo ra vũ khí hạt nhân. CNN cho biết, khi được Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal hỏi về tình trạng của 11 tấn uranium khác của Iran, ông Wright cho biết mức độ làm giàu có thể lên đến 60%, mặc dù Iran có “rất nhiều” uranium được làm giàu 20%, điều mà ông gọi là “rất đáng lo ngại”.

Iran chỉ trích Kuwait bắt 4 công dân

Ngoại trưởng Iran cáo buộc Kuwait tấn công một con thuyền và bắt 4 công dân nước này trong sự việc hồi đầu tháng, khẳng định Tehran có quyền đáp trả.

"Trong một động thái rõ ràng nhằm gây chia rẽ, Kuwait đã tấn công trái phép một con thuyền của Iran và bắt 4 công dân nước chúng tôi tại vùng Vịnh. Hành động phi pháp này diễn ra gần hòn đảo mà Mỹ sử dụng để tấn công Iran", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 13/5 viết trên mạng xã hội X. "Chúng tôi yêu cầu thả công dân ngay lập tức và bảo lưu quyền đáp trả", ông nói thêm.

Vị trí đảo Bubiyan nằm giữa Kuwait và Iraq. Đồ họa: LebanonNews

Bộ Nội vụ Kuwait cho biết 4 người Iran bị bắt hôm 1-5 khi đang cố gắng xâm nhập vào nước này bằng đường biển. Họ đã thú nhận mình là thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được IRGC giao nhiệm vụ tiếp cận đảo Bubiyan, đảo lớn nhất Kuwait.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ thông tin trên, đồng thời khẳng định các sĩ quan xâm nhập vùng biển Kuwait chỉ là sự cố "do hệ thống định vị gặp trục trặc".

Tòa án châu Âu phán quyết Meta phải trả phí cho nội dung báo chí trực tuyến

Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu (CJEU) vừa ra phán quyết mang tính bước ngoặt, theo đó ủng hộ Italy trong cuộc chiến pháp lý nhằm buộc các nền tảng công nghệ lớn "Big Tech" phải chia sẻ doanh thu với các cơ quan báo chí.

Tòa án châu Âu phán quyết Meta phải trả phí cho nội dung báo chí trực tuyến. Ảnh: Ian C. Bates

Phán quyết của Tòa án EU, liên quan đến đơn kháng cáo của Meta đối với Cơ quan quản lý truyền thông Italy (AGCOM), khẳng định các quy định của pháp luật Italy về việc yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải chi trả thù lao cho nội dung báo chí là hoàn toàn tương thích với luật pháp châu Âu.

Sau phán quyết của CJEU, người phát ngôn Meta cho biết tập đoàn ghi nhận quyền độc quyền của nhà xuất bản nhưng nhấn mạnh "sẽ không thanh toán nếu nền tảng không sử dụng tin tức", đồng thời tiếp tục nghiên cứu chi tiết phán quyết và để đưa ra các quyết định pháp lý tiếp theo.

Phán quyết này được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những bế tắc trong các cuộc đàm phán kéo dài giữa các tập đoàn công nghệ và giới truyền thông tại Italy. Đây cũng là một tiền lệ quan trọng cho các quốc gia khác trong EU trong việc bảo vệ hệ sinh thái thông tin chuyên nghiệp trước sự lấn lướt của các gã khổng lồ công nghệ.

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người di cư ngoài khơi Malaysia

Lực lượng chức năng Malaysia ngày 13-5 xác nhận ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ lật thuyền chở người di cư trái phép ngoài khơi đảo Pulau Pangkor (bang Perak), Tây Malaysia.

23 người được cứu sống sau vụ chìm thuyền ngoài khơi bang Perak, lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng tìm kiếm. Ảnh: SCMP

Thông báo của Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA), cho biết tính đến ngày 13-5, bước sang ngày thứ ba của chiến dịch cứu nạn, lực lượng chức năng đã mở rộng khu vực tìm kiếm lên khoảng 1.180 km2 để tìm kiếm những người mất tích, được cho là công dân Indonesia. Theo MMEA, chiếc thuyền gặp nạn chở 37 người di cư trái phép khởi hành từ Kisaran (Indonesia) ngày 9-5, hướng đến nhiều địa điểm tại Malaysia gồm Penang, Terengganu, Selangor và Kuala Lumpur.

Theo cập nhật từ cơ quan chức năng, đến nay đã có 30 người được xác định trong vụ việc, trong đó 23 người sống sót và 7 người thiệt mạng.

Giới chức Malaysia cho biết dòng hải lưu mạnh tại khu vực là một trong những thách thức lớn nhất, có thể khiến nạn nhân bị cuốn xa khỏi vị trí ban đầu của vụ chìm thuyền.