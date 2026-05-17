Tin thế giới sáng 17-5: Mỹ không gia hạn quyền miễn trừ đối với dầu Nga

(GLO)- Mỹ không gia hạn quyền miễn trừ đối với dầu Nga; Ukraine tập kích tầm xa, phá hủy máy bay lưỡng cư Be-200 của Nga; Israel tuyên bố hạ sát thủ lĩnh vũ trang Hamas; 80 người chết vì dịch Ebola bùng phát tại Congo... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-5.

Mỹ không gia hạn quyền miễn trừ đối với dầu Nga

Mỹ đã không gia hạn cơ chế miễn trừ cho phép thực hiện một số giao dịch dầu thô của Nga, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu áp lực từ xung đột Iran và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz.

Một tàu chở dầu ở Novorossiysk, Nga tháng 10-2022. Ảnh: AP

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để cơ chế miễn trừ cho phép một số giao dịch dầu thô của Nga hết hiệu lực vào lúc 0h01 phút ngày 16-5 (theo giờ miền Đông nước Mỹ).

Theo hãng tin Bloomberg, động thái này đồng nghĩa với việc tạm thời chấm dứt giai đoạn ngắn mà Washington nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, qua đó cho phép thực hiện các giao dịch vốn bị cấm trước đó.

Chính quyền Tổng thống Trump đã ban hành miễn trừ đầu tiên vào tháng 3 và tiếp tục gia hạn lần hai sau khi cơ chế trước hết hạn hồi tháng 4. Tuy nhiên, các miễn trừ này chỉ áp dụng đối với một phần dầu Nga đã được bốc lên tàu trước thời điểm lệnh trừng phạt có hiệu lực.

Ukraine tập kích tầm xa, phá hủy máy bay lưỡng cư Be-200 của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16-5 đã công bố video ghi lại các cuộc tập kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga, trong đó có máy bay Be-200 và hệ thống phòng không, với tầm tác chiến lên tới gần 1.000 km.

Đoạn video được công bố ngày 16-5-2026 cho thấy Ukraine tấn công máy bay lưỡng cư Be-200 của Nga. Ảnh: Trang X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Theo ông Zelensky, các đòn tập kích nằm trong chiến dịch quy mô lớn của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở sâu phía sau chiến tuyến, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa.

Mặc dù không nêu rõ thời điểm vụ tấn công máy bay xảy ra, Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine cho biết chiếc Be-200 đã bị đánh trúng hôm 15-5 tại vùng Krasnodar Krai ở miền Nam nước Nga.

Ông Zelensky cho biết các mục tiêu khác bị tấn công trong tuần này còn bao gồm trực thăng Kamov Ka-27, một tàu vận chuyển đạn dược, hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1, tổ hợp tên lửa phòng không Tor, hệ thống thông tin liên lạc “Redut-2US” cùng nhiều máy bay không người lái.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Israel tuyên bố hạ sát thủ lĩnh vũ trang Hamas

Quân đội Israel hôm 16-5 tuyên bố, cuộc tấn công một ngày trước đó tại Gaza đã tiêu diệt chỉ huy cánh quân sự của Hamas. Đây là quan chức cấp cao nhất của Hamas bị Israel hạ sát sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10-2025.

Ông Izz al-Din Haddad trong một video của Hamas vào năm 2022. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Theo tuyên bố của quân đội Israel, Izz Al-Din Al-Haddad, chỉ huy cánh quân sự của Hamas đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Thành phố Gaza hôm 15-5. Người phát ngôn của Hamas tại Gaza, Hazem Qassem, đã xác nhận về cái chết của ông Izz Al-Din Al-Haddad.

Izz Al-Din Al-Haddad trở thành chỉ huy quân sự của Hamas, sau khi Israel hạ sát chỉ huy Mohammad Sinwar vào tháng 5-2025. Israel cũng cáo buộc Izz Al-Din Al-Haddad là người chủ mưu các cuộc tấn công ngày 7-10-2023 vào lãnh thổ nước này.

Israel đã leo thang các cuộc tấn công vào Gaza trong những tuần gần đây, kể từ khi ngừng các cuộc ném bom chung với Mỹ vào Iran, chuyển hướng hỏa lực trở lại vào vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá.

Tổng thống Latvia chỉ định Thủ tướng mới

Ngày 16-5, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics thông báo đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho ông Andris Kulbergs, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập Danh sách Thống nhất (United List).

Andris Kulbergs, thủ tướng được chỉ định của Latvia, tham dự cuộc họp báo ở Riga, Latvia, vào ngày 16-5-2026.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Rinkevics cho biết đã tiến hành các cuộc tham vấn tích cực trong những ngày gần đây với đại diện các chính đảng và phe phái trong Quốc hội, sau khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm Evika Silina, thuộc đảng trung hữu Đoàn kết mới, tuyên bố từ chức.

Dựa trên kết quả tham vấn, ông Rinkevics cho rằng đây là cơ hội để thành lập chính phủ bằng cách trao quyền cho các đại diện của phe đối lập. Ông giải thích rằng quyết định này liên quan đến những biến động chính trị gần đây và việc trao cho phe đối lập cơ hội đề xuất một phương hướng tiếp cận mới là phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Ông Rinkevics kỳ vọng nhận được thông tin tích cực từ Thủ tướng mới được chỉ định trước ngày 25-5, bao gồm phác thảo cụ thể về liên minh, việc phân chia trách nhiệm giữa các đảng và bản dự thảo tuyên bố của chính phủ.

80 người chết vì dịch Ebola bùng phát tại Congo

Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo hôm qua ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất củ căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ trong chưa đầy 1 tháng.

Dịch Ebola khiến người dân tại nhiều quốc gia rơi vào khủng khoảng. Ảnh: AP

Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ngoài 80 trường hợp tử vong, tổng số ca nghi mắc Ebola, bệnh dịch có tỷ lệ chết người lên tới 90%, hiện là 246 trường hợp. Cơ quan này đánh giá, nguy cơ tử vong vì ebola là rất cao, do căn bệnh này chưa có vaccine phòng ngừa lẫn thuốc đặc trị.

Đợt bùng phát dịch ebola lần thứ 17 tại Congo bắt đầu ngày 24-4 vừa qua với ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thủ phủ tỉnh Bunia. Các triệu chứng điển hình của người mắc gồm sốt cao, xuất huyết và nôn mửa.

Tính chung trên toàn chây Phi, dịch ebola đã cướp đi mạng sống của khoảng 15.000 người trong 50 năm qua.