Tin thế giới tối 6-5: Ukraine phóng tên lửa Flamingo nhắm vào tổ hợp quân sự Nga

(GLO)- Ukraine phóng tên lửa Flamingo nhắm vào tổ hợp quân sự Nga; Trung gian Pakistan xác nhận Mỹ và Iran tiến sát thỏa thuận hòa bình; Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tên lửa liên lục địa tầm bắn 6.000km ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 6-5.

Ukraine phóng tên lửa Flamingo nhắm vào tổ hợp quân sự Nga

Ukraine vừa công bố các đoạn video mới về tên lửa FP-5 Flamingo do nước này tự phát triển, cho thấy vũ khí đã được sử dụng trong chiến đấu nhằm vào một khu tổ hợp công nghiệp quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Video do Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng tải hôm 5-5 cung cấp những hình ảnh rõ nét về quá trình phóng tên lửa từ mặt đất. Theo đó, Flamingo kích hoạt động cơ phản lực để tăng tốc ban đầu, nhanh chóng leo cao trước khi chuyển sang quỹ đạo bay hành trình.

Trong bài đăng, ông Zelensky khẳng định các tên lửa trong video đã “bay hơn 1.500 km”, đánh trúng mục tiêu là một cơ sở công nghiệp quân sự tại Cheboksary, cách biên giới phía bắc Ukraine khoảng 1.000 km. Theo ông, nhà máy này cung cấp linh kiện dẫn đường cho hải quân, tên lửa, hàng không và xe bọc thép của Nga.

Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin vụ tấn công khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Việc triển khai Flamingo - một hệ thống tấn công tầm xa do Ukraine tự phát triển - được xem là bước tiến quan trọng, giúp Kiev mở rộng khả năng tấn công sâu vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga.

Trung gian Pakistan xác nhận Mỹ và Iran tiến sát thỏa thuận hòa bình

Theo một nguồn tin Pakistan – quốc gia đang đóng vai trò trung gian và nắm rõ tiến trình đàm phán, Mỹ và Iran đang tiến rất gần đến việc ký kết bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Nguồn tin này xác nhận các thông tin trước đó của Axios là chính xác. Theo đó, các bên hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện một thỏa thuận cuối cùng.

Đàm phán hòa bình Mỹ-Iran diễn ra tại Pakistan vào tháng 4-2026. Ảnh minh họa: Reuters

Theo Axios, Nhà Trắng tin rằng bản ghi nhớ có thể được chốt trong thời gian ngắn, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm dừng chiến dịch hải quân kéo dài 3 ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Washington được cho là đang chờ phản hồi từ Tehran về một số điểm then chốt trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, cả Bộ Ngoại giao lẫn Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tên lửa liên lục địa tầm bắn 6.000km

Thổ Nhĩ Kỳ đã trình làng tên lửa hành trình liên lục địa (ICBM) đầu tiên có thể tăng đáng kể khả năng tấn công tầm xa của quốc gia này.

Được phát triển bởi nhà thầu quốc phòng ROKETSAN, tên lửa này có tầm bắn ước tính khoảng 6.000km.

Tên lửa hành trình liên lục địa (ICBM) Yildirimhan. Ảnh: RT

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler mô tả Yildirimhan là tên lửa có tầm bắn xa nhất của nước này tính đến nay và là thiết kế nhiên liệu lỏng đầu tiên có khả năng bay ở tốc độ siêu vượt âm.

Ông cho biết tên lửa ICBM này đại diện cho một "bước tiến lớn" trong năng lực quốc phòng của đất nước và được xem chủ yếu như một vũ khí răn đe, nhưng sẽ chỉ được sử dụng để tấn công nếu cần thiết.

Lầu Năm góc: 5 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tàu chở ma túy

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã có 5 người thiệt mạng trong hai cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành nhằm vào các tàu tình nghi buôn bán ma túy tại khu vực Caribe và phía Đông Thái Bình Dương trong 2 ngày qua.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 5-5-2026, Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết cuộc tấn công đã tiêu diệt ba tên khủng bố buôn ma túy. Ảnh: straitstimes.com

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) nêu rõ cuộc không kích do quân đội thực hiện ngày 5-5 có mục tiêu là một con tàu do các tổ chức mà Washington liệt vào danh sách khủng bố vận hành tại phía Đông Thái Bình Dương. SOUTHCOM khẳng định tàu này đang di chuyển trên các tuyến đường buôn ma túy đã được xác định và trực tiếp tham gia các hoạt động phi pháp. 3 đối tượng đã thiệt mạng.

Trước đó, ngày 4-5, quân đội Mỹ cũng thực hiện một cuộc tấn công tương tự tại vùng biển Caribe, khiến 2 người thiệt mạng.

Chính phủ Brazil xóa nợ quy mô lớn hỗ trợ người dân

Tổng thống Brazil Lula da Silva đã ban bố quyết định triển khai chương trình giảm nợ tiêu dùng với mục tiêu hỗ trợ tới 20 triệu người dân đang gặp khó khăn về tài chính.

Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại Brasilia. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Brazil thông báo chương trình này được mở rộng đáng kể về phạm vi và đối tượng thụ hưởng. Các khoản nợ có thể được tái cơ cấu hoặc giảm từ 30% đến 90% tùy theo mức thu nhập và khả năng thanh toán của từng cá nhân. Chính quyền Brazil kỳ vọng biện pháp này sẽ giúp hàng triệu hộ gia đình thoát khỏi tình trạng nợ xấu, đồng thời khôi phục khả năng tiếp cận tín dụng.

Chương trình trên có tên gọi “Desenrola”, được nhận định sẽ giúp người dân tăng chi tiêu, qua đó thúc đẩy hoạt động thương mại và dịch vụ trong ngắn hạn. Bên cạnh tác động kinh tế, chương trình này cũng mang ý nghĩa xã hội rõ nét khi tập trung vào nhóm thu nhập thấp – những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lạm phát và sự gia tăng chi phí sinh hoạt trong thời gian qua. Chính phủ Brazil nhấn mạnh việc cải thiện điều kiện tài chính cho nhóm trên sẽ góp phần giảm bất bình đẳng và củng cố sự ổn định của xã hội.