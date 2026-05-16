Tin thế giới sáng 16-5: FPV Ukraine tập kích đoàn xe quân sự Nga

(GLO)- Tổng thống Trump lên tiếng về vụ Nga rầm rộ không kích Ukraine; FPV Ukraine tập kích đoàn xe quân sự Nga; Lệnh ngừng bắn tại Liban được gia hạn thêm 45 ngày; Israel không kích thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-5.

Tổng thống Trump lên tiếng về vụ Nga rầm rộ không kích Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các cuộc tấn công qua lại giữa Nga và Ukraine có thể làm suy yếu các nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên đường trở về từ Trung Quốc ngày 15-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine với Chủ tịch Tập Cận Bình và cả 2 nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng họ muốn giao tranh chấm dứt.

"Đó là một cuộc chiến mà chúng tôi muốn thấy nó được dàn xếp. Cho đến đêm qua, mọi thứ trông có vẻ tốt đẹp, nhưng rồi Ukraine đã phải hứng chịu một đòn nặng nề vào đêm qua", ông Trump nói, ám chỉ đến làn sóng tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine từ ngày 13-5.

Bản đồ mô tả đường bay của UAV và tên lửa Nga tập kích quy mô lớn vào Ukraine ngày 13-14/5. Ảnh: Military Summary

Theo Không quân Ukraine, trong 2 ngày 13-5 và 14-5, Nga đã phóng khoảng 1.600 máy bay không người lái (UAV) cùng hàng chục tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.

Tổng thống Ukraaine Volodymyr Zelensky chỉ đạo quân đội chuẩn bị "các phương án phản ứng khả thi" trước các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

FPV Ukraine tập kích đoàn xe quân sự Nga gần Bakhmut

Các lực lượng điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử Ukraine mới đây đã ngăn chặn một cuộc hành quân của phía Nga ở tỉnh miền đông Donetsk.

Video: Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 24 Ukraine

Theo đoạn video được Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 24 Ukraine chia sẻ, các nhóm trinh sát của đơn vị này đã phát hiện một đoàn xe quân sự “với khoảng 20 lính Nga” đang di chuyển trên con đường dẫn từ thành phố Bakhmut đến thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar thuộc mặt trận Donetsk.

Nhiệm vụ tấn công đoàn xe quân sự đối phương đã được Lữ đoàn biệt lập số 24 giao cho các nhóm điều khiển FPV cảm tử. Các FPV được trang bị thuốc nổ sau đó đã gây ra một số tổn thất về người và khí tài cho đoàn xe Nga.

Hiện phía Nga chưa bình luận về những hình ảnh được quân Ukraine công bố.

Lệnh ngừng bắn tại Liban được gia hạn thêm 45 ngày

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15-5 thông báo, lệnh ngừng bắn tại Liban được gia hạn thêm 45 ngày, sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra, sau khi các đại diện của Liban và Israel kết thúc các cuộc đàm phán tại Mỹ trong hai ngày 14-15/5.

Ô tô bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, vòng đàm phán thứ tư giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2-3/6 tới, ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29-5, với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước.

Trong khi đó, Israel tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại Thành phố Tyre thuộc miền Nam Liban. Israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái mang chất nổ đã tấn công nhiều khu vực ở miền Bắc nước này, nhưng không có thương vong xảy ra.

Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas

Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian tại Dải Gaza, quân đội Israel ngày 15-5 đã tiến hành loạt không kích nhằm vào Izz al-Din al-Haddad – nhân vật được xem là chỉ huy quân sự cấp cao nhất còn lại của Hamas ở Gaza.

Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố chung của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, chiến dịch được thực hiện tại thành phố Gaza với mục tiêu là al-Haddad, người Israel cáo buộc giữ vai trò chủ chốt trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7-10-2023.

Lực lượng cứu hộ tại Gaza cho biết các đợt không kích khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, hiện đã được chuyển tới Bệnh viện Al-Shifa để cấp cứu. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố và chưa rõ al-Haddad có nằm trong số người thiệt mạng hay không.

Theo phía Israel, al-Haddad là một trong những “kiến trúc sư” đứng sau cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10-2023, đồng thời bị cáo buộc liên quan đến việc bắt giữ con tin sau đó. Israel cũng cho rằng nhân vật này từ chối thực thi kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy, bao gồm việc Hamas giải giáp và phi quân sự hóa Dải Gaza.