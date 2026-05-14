Quỹ tín dụng nhân dân Ngô Mây thông báo sửa đổi mức vốn điều lệ

(GLO)- Quỹ tín dụng nhân dân Ngô Mây thông báo về việc sửa đổi mức vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động.

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-KV11 ngày 29-4-2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 11 về việc sửa đổi mức vốn điều lệ ghi trong Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Ngô Mây.

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-KV11 ngày 8-5-2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 11 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Ngô Mây.

Quỹ tín dụng nhân dân Ngô Mây trân trọng thông báo cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/NH-GP ngày 14-12-1996 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân Ngô Mây như sau:

“ 3. Vốn điểu lệ đến thời điểm ngày 31-12-2025: 5.800.000.000 đồng (Năm tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/NH-GP ngày 14/12/1996 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân Ngô Mây như sau:

“ 7- Nội dung hoạt động:

- Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã;

- Tham gia góp vốn tại ngân hàng hợp tác xã;

- Vay, gửi tiền tại ngân hàng hợp tác xã;

- Vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho ngân hàng hợp tác xã đối với thành viên, khách hàng của quỹ;

- Nhận vốn ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân;

- Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên, khách hàng của quỹ, trừ việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng”.

Quỹ tín dụng nhân dân Ngô Mây xin trân trọng thông báo.