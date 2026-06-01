Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định đặc xá cho 25 phạm nhân tại Trại tạm giam số 2

MINH NGỌC
(GLO)- Sáng 1-6, Trại tạm giam số 2  thuộc Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai. Các đại biểu đã chứng kiến và trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện.

Năm 2026, Trại tạm giam số 2 thuộc Công an tỉnh Gia Lai có 25 phạm nhân được đặc xá.

Theo quyết định của Chủ tịch nước Tô Lâm, đợt này có 25 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các phân trại thuộc Trại tạm giam số 2 được đặc xá.

Trong số đó, phạm nhân Hồ Chí Đức (sinh năm 2004, trú tại thôn 4, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), bị kết án 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, là người được tha tù trước thời hạn nhiều nhất, với thời gian được giảm hơn 2 năm. Trong khi đó, phạm nhân Huỳnh Trung Vũ (sinh năm 1983, trú tại Quy Nhơn, Gia Lai), bị kết án 12 tháng tù về tội Gá bạc, là người có thời gian chấp hành án còn lại ít nhất, chỉ hơn 3 tháng là hoàn thành hình phạt.

Trong số 25 phạm nhân được đặc xá, nhóm tội Đánh bạc chiếm tỷ lệ cao nhất với 7 trường hợp (28%), tiếp đến là tội Gây rối trật tự công cộng với 6 trường hợp (24%). Các tội danh khác chiếm tỷ lệ thấp hơn như Cố ý gây thương tích, Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ...

Đại diện cho các phạm nhân được đặc xá, phạm nhân Võ Minh Hoàng (chấp hành mức án 36 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng) bày tỏ lòng biết ơn trước chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, giáo dục của Ban Giám thị cùng cán bộ quản giáo trong quá trình cải tạo. Phạm nhân cũng cam kết nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Trại tạm giam số 1 thuộc Công an tỉnh Gia Lai có 17 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá.

Dịp này, Trại tạm giam số 1 thuộc Công an tỉnh Gia Lai cũng có 17 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá.

Việc thực hiện đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo để sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, năm 2026 có 9.950 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam trên cả nước.

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

(GLO)- Chiều 30-5, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Theo đó, có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

