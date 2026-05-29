Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 đạt giải nhất cuộc thi về kiểm sát số

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 28-5, tại phường Quy Nhơn, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi “Kiểm sát số - Ứng dụng AI trong soạn thảo báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án hình sự”.

Tham gia cuộc thi có 16 đội đại diện cho viện KSND các khu vực và Viện KSND tỉnh. Mỗi đội gồm 3 thành viên chính thức và 1 thành viên dự bị là kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác nghiệp vụ.

Các đội trình bày phần thi nghiên cứu, xử lý tình huống vụ án thông qua ứng dụng AI. Ảnh: N.L

Các đội trải qua 2 phần thi gồm: nghiên cứu, xử lý tình huống và thuyết trình. Nội dung thi tập trung đánh giá khả năng ứng dụng AI hỗ trợ nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng phân tích, lập luận pháp lý và bảo vệ quan điểm trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Kết quả, Viện KSND khu vực 6 đạt giải nhất, Viện KSND khu vực 10 đạt giải nhì. Giải ba thuộc về đội số 1 Viện KSND tỉnh và Viện KSND khu vực 2.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho Viện KSND khu vực 6. Ảnh: N.L

Dịp này, cán bộ, kiểm sát viên còn được hướng dẫn kỹ năng ứng dụng các công cụ AI trong hỗ trợ soạn thảo, tra cứu văn bản; đồng thời nhận diện các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin trong quá trình sử dụng AI phục vụ công việc.

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Lặng thầm đi tìm sự thật

(GLO)- Bất kể ngày đêm, lễ, Tết hay ngày nghỉ, cán bộ làm công tác giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn sẵn sàng lên đường đến hiện trường phục vụ điều tra, phá án.

