Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 đạt giải nhất cuộc thi về kiểm sát số

(GLO)- Ngày 28-5, tại phường Quy Nhơn, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi “Kiểm sát số - Ứng dụng AI trong soạn thảo báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án hình sự”.

Tham gia cuộc thi có 16 đội đại diện cho viện KSND các khu vực và Viện KSND tỉnh. Mỗi đội gồm 3 thành viên chính thức và 1 thành viên dự bị là kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác nghiệp vụ.

Các đội trình bày phần thi nghiên cứu, xử lý tình huống vụ án thông qua ứng dụng AI. Ảnh: N.L

Các đội trải qua 2 phần thi gồm: nghiên cứu, xử lý tình huống và thuyết trình. Nội dung thi tập trung đánh giá khả năng ứng dụng AI hỗ trợ nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng phân tích, lập luận pháp lý và bảo vệ quan điểm trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Kết quả, Viện KSND khu vực 6 đạt giải nhất, Viện KSND khu vực 10 đạt giải nhì. Giải ba thuộc về đội số 1 Viện KSND tỉnh và Viện KSND khu vực 2.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho Viện KSND khu vực 6. Ảnh: N.L

Dịp này, cán bộ, kiểm sát viên còn được hướng dẫn kỹ năng ứng dụng các công cụ AI trong hỗ trợ soạn thảo, tra cứu văn bản; đồng thời nhận diện các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin trong quá trình sử dụng AI phục vụ công việc.