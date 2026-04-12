Quản lý án trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

(GLO)- Chiến dịch cao điểm “30 ngày đêm thần tốc” nhập dữ liệu trên nền tảng Quản lý án hình sự tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn tất trước kế hoạch, xử lý dứt điểm lượng dữ liệu tồn đọng.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, về kết quả và định hướng nâng cao chất lượng quản lý án trên môi trường số.

▪ Thưa ông, trong bối cảnh dữ liệu án tồn đọng lớn, phân tán qua nhiều năm, việc triển khai Chiến dịch gặp những khó khăn, áp lực nào? Và ngành Kiểm sát tỉnh đã tổ chức thực hiện ra sao để bảo đảm tiến độ, chất lượng?

- Khó khăn lớn nhất là khối lượng án rất lớn, đặc biệt là án tạm đình chỉ, trong khi dữ liệu được lưu trữ phân tán, thiếu đồng bộ do địa bàn mới sáp nhập, phạm vi quản lý rộng. Quá trình triển khai không chỉ dừng ở nhập liệu mà còn phải đồng thời rà soát, đối chiếu giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và thống nhất của dữ liệu. Đây là yêu cầu cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và kiểm soát nghiêm ngặt ở từng khâu. Trước áp lực đó, toàn ngành Kiểm sát đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, các đơn vị được tổ chức lại theo hướng chuyên trách, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; duy trì kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Nhiều đơn vị bố trí lực lượng làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, bảo đảm tiến độ không gián đoạn và tăng cường kiểm tra chéo để hạn chế sai sót. Trách nhiệm người đứng đầu được gắn trực tiếp với kết quả thực hiện, qua đó nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống. Nhờ đó, Chiến dịch hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng, xử lý dứt điểm lượng dữ liệu tồn đọng. Kết quả đạt được đã hình thành nền tảng dữ liệu đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, theo dõi án. Qua đó, từng bước chuyển phương thức quản lý từ thủ công, phân tán sang tập trung, hiện đại trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Kiểm sát viên tiến hành nhập dữ liệu từ tin báo, khởi tố, điều tra, truy tố đến xét xử lên hệ thống số của ngành. Ảnh: K.A

▪ Sau khi hoàn thành việc chuẩn hóa, “làm sạch” và đưa toàn bộ dữ liệu án lên hệ thống, công tác quản lý, theo dõi án trên nền tảng số đã có những chuyển biến cụ thể gì so với trước đây, thưa ông?

- Việc hoàn thành chuẩn hóa, “làm sạch” dữ liệu đã tạo ra bước chuyển mang tính căn bản, có ý nghĩa đột phá trong công tác quản lý án trên môi trường số. Toàn bộ dữ liệu từ tin báo, khởi tố, điều tra, truy tố đến xét xử đã được cập nhật đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chính xác, thống nhất và liên thông trong toàn ngành Kiểm sát, chấm dứt cơ bản tình trạng phân tán, rời rạc như trước đây. Việc tra cứu, tổng hợp, khai thác dữ liệu được thực hiện nhanh chóng, chính xác, phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt, hệ thống đã trở thành công cụ hữu hiệu cho phép lãnh đạo các cấp theo dõi toàn diện tiến độ giải quyết án theo thời gian thực, nắm chắc tình hình và chất lượng giải quyết án của từng cán bộ, kiểm sát viên. Qua đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nghiệp vụ, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần tạo nền tảng vững chắc để xây dựng ngành Kiểm sát hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

▪ Chiến dịch đã kết thúc, song yêu cầu duy trì dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” là nhiệm vụ lâu dài. Ngành Kiểm sát tỉnh sẽ triển khai những giải pháp gì để hệ thống vận hành hiệu quả trong thời gian tới?

- Việc duy trì dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” không phải là nhiệm vụ thời điểm hay phong trào ngắn hạn, mà là yêu cầu bắt buộc, xuyên suốt, gắn trực tiếp với chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của toàn ngành Kiểm sát. Trên đà khí thế tích cực có được từ chiến dịch, ngành Kiểm sát tiếp tục phát động chiến dịch bổ sung “Nâng cao chất lượng dữ liệu và chất lượng hồ sơ vụ án”, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu đã nhập; bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, logic giữa các tài liệu tố tụng; đối chiếu chặt chẽ giữa hồ sơ điện tử trên nền tảng và hồ sơ giấy. Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu gắn với đánh giá chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của kiểm sát viên; bảo đảm dữ liệu trên nền tảng thực sự là nguồn thông tin tin cậy phục vụ công tác chuyên môn. Ngoài ra, ngành Kiểm sát cũng tiếp tục hoàn thiện đồng bộ quy trình nghiệp vụ gắn với vận hành trên nền tảng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao toàn diện năng lực, kỹ năng và ý thức trách nhiệm của đội ngũ kiểm sát viên, công chức. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở “đúng - đủ - sạch - sống”, mà tiến tới “thống nhất - dùng chung”, liên thông dữ liệu với Công an, Tòa án theo đúng lộ trình Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Kiểm sát đã ban hành đầu năm 2026. Chất lượng hồ sơ, dữ liệu được coi là thước đo chủ yếu, bảo đảm nền tảng số vận hành thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ kịp thời, trực tiếp công tác chỉ đạo và điều hành trong giai đoạn mới.

▪ Xin cảm ơn ông!