Nâng cao hiệu quả phối hợp giải quyết án dân sự, hành chính tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 22-1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai và Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế phối hợp, Viện KSND tỉnh và TAND tỉnh sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, toàn diện trong giải quyết các vụ việc thuộc lĩnh vực dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại cùng các vụ việc khác theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND tỉnh.

Việc ký kết quy chế nhằm góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh, thống nhất.

Viện KSND tỉnh và TAND tỉnh ký kết quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Ảnh: Bảo Long

Công tác phối hợp được thực hiện ngay từ khâu thụ lý vụ việc. Theo đó, TAND tỉnh kịp thời thông báo việc thụ lý cho Viện KSND tỉnh theo đúng thời hạn luật định; Viện KSND tỉnh chủ động phân công kiểm sát viên kiểm sát hồ sơ, bảo đảm các hoạt động tố tụng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Đối với các vụ việc phức tạp, nhất là các tranh chấp liên quan đến đất đai, tài sản, 2 ngành phối hợp chặt chẽ trong việc xem xét, thẩm định tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng thu thập, đánh giá chứng cứ, bảo đảm tính khách quan, toàn diện.

Việc phân công, thay đổi kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên họp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, không làm gián đoạn quá trình xét xử, giải quyết vụ việc.

Các quyết định tố tụng quan trọng như: áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc tiếp tục giải quyết vụ việc được TAND tỉnh chuyển kịp thời cho Viện KSND tỉnh để thực hiện tốt chức năng kiểm sát.

2 ngành cũng tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, theo dõi án tạm đình chỉ; định kỳ đối chiếu số liệu, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, hạn chế tình trạng tồn đọng, kéo dài.

Việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu, chứng cứ được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời, phối hợp hiệu quả tại các phiên tòa, phiên họp, góp phần nâng cao chất lượng xét xử.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Bảo Long

Việc ký kết quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 26-11-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để 2 ngành tiếp tục phối hợp đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.