Viện KSQS Khu vực 52 ký kết quy chế phối hợp với Viện KSND Khu vực 8 và 9 Gia Lai

(GLO)- Ngày 20-1, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 (Quân khu 5) đã ký kết quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Khu vực 8 - Gia Lai và Khu vực 9 - Gia Lai.

Tham dự hội nghị có Trung tá Nguyễn Quốc Phong - Viện trưởng Viện KSQS khu vực 52; ông Hoàng Minh Chung - Viện trưởng Viện KSND Khu vực 8 - Gia Lai; ông Ksor Hùng - Viện trưởng Viện KSND Khu vực 9 - Gia Lai; cùng lãnh đạo, kiểm sát viên và cán bộ các đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Quốc Phong nhấn mạnh: Việc ký kết các quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa chủ trương của Viện KSND tối cao, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 07/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA-BTC-BNNMT ngày 20-10-2025; góp phần tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, bảo đảm sự thống nhất, kịp thời trong xử lý nguồn tin về tội phạm giữa viện KSQS khu vực và viện KSND các khu vực trên địa bàn.

Sau khi trao đổi, thống nhất nội dung, Viện KSQS khu vực 52 đã ký kết quy chế phối hợp với Viện KSND Khu vực 8 - Gia Lai và Viện KSND Khu vực 9 - Gia Lai.

Các quy chế xác định rõ phạm vi, nguyên tắc và phương thức phối hợp trong công tác nắm tình hình, tiếp nhận, chuyển giao và trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; trọng tâm là bảo đảm xác định đúng thẩm quyền, không chồng chéo hoặc bỏ lọt tội phạm.

Viện KSQS khu vực 52 ký kết quy chế phối hợp với Viện KSND Khu vực 9 - Gia Lai. Ảnh: T.D

Theo đó, phạm vi phối hợp bao gồm 14 xã và 6 đồn biên phòng thuộc địa bàn Viện KSND Khu vực 8 - Gia Lai quản lý; 9 xã và 2 đồn biên phòng do Viện KSND Khu vực 9 - Gia Lai phụ trách.

Đây đều là các địa bàn biên giới giáp Campuchia, có yêu cầu cao về phối hợp liên ngành trong bảo đảm an ninh trật tự.

Lãnh đạo các đơn vị khẳng định, việc ký kết và triển khai các quy chế phối hợp thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát và giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai.