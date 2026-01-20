Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Viện KSQS Khu vực 52 ký kết quy chế phối hợp với Viện KSND Khu vực 8 và 9 Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THIÊN DI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-1, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 (Quân khu 5) đã ký kết quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Khu vực 8 - Gia Lai và Khu vực 9 - Gia Lai.

Tham dự hội nghị có Trung tá Nguyễn Quốc Phong - Viện trưởng Viện KSQS khu vực 52; ông Hoàng Minh Chung - Viện trưởng Viện KSND Khu vực 8 - Gia Lai; ông Ksor Hùng - Viện trưởng Viện KSND Khu vực 9 - Gia Lai; cùng lãnh đạo, kiểm sát viên và cán bộ các đơn vị liên quan.

35176b326677e829b166.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Quốc Phong nhấn mạnh: Việc ký kết các quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa chủ trương của Viện KSND tối cao, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 07/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA-BTC-BNNMT ngày 20-10-2025; góp phần tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, bảo đảm sự thống nhất, kịp thời trong xử lý nguồn tin về tội phạm giữa viện KSQS khu vực và viện KSND các khu vực trên địa bàn.

Sau khi trao đổi, thống nhất nội dung, Viện KSQS khu vực 52 đã ký kết quy chế phối hợp với Viện KSND Khu vực 8 - Gia Lai và Viện KSND Khu vực 9 - Gia Lai.

Các quy chế xác định rõ phạm vi, nguyên tắc và phương thức phối hợp trong công tác nắm tình hình, tiếp nhận, chuyển giao và trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; trọng tâm là bảo đảm xác định đúng thẩm quyền, không chồng chéo hoặc bỏ lọt tội phạm.

2027e344e2016c5f3510.jpg
Viện KSQS khu vực 52 ký kết quy chế phối hợp với Viện KSND Khu vực 9 - Gia Lai. Ảnh: T.D

Theo đó, phạm vi phối hợp bao gồm 14 xã và 6 đồn biên phòng thuộc địa bàn Viện KSND Khu vực 8 - Gia Lai quản lý; 9 xã và 2 đồn biên phòng do Viện KSND Khu vực 9 - Gia Lai phụ trách.

Đây đều là các địa bàn biên giới giáp Campuchia, có yêu cầu cao về phối hợp liên ngành trong bảo đảm an ninh trật tự.

Lãnh đạo các đơn vị khẳng định, việc ký kết và triển khai các quy chế phối hợp thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát và giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trần Quang Chút (trú xã Tuy Phước Tây) thực hiện hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử.

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

Pháp luật

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cảnh giác chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo dịp cận Tết.

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo “hỗ trợ Tết”

Pháp luật

(GLO)- Ngày 9-1, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới với kịch bản "hỗ trợ Tết", đang diễn biến phức tạp trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

null