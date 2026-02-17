Công an Gia Lai ứng trực, đảm bảo an ninh, an toàn đêm giao thừa

(GLO)- Nhằm đảm bảo cho người dân đón giao thừa yên vui, an toàn, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã ứng trực 100% quân số để triển khai các biện pháp giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho chương trình nghệ thuật đón giao thừa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào tối giao thừa, lực lượng Công an các địa phương, đặc biệt là 2 phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam đã xây dựng kế hoạch, lên phương án từ khá sớm, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ siết chặt an ninh trật tự tại khu vực diễn ra sự kiện.

Lực lượng CSGT đảm bảo an toàn giao thông quanh khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Công Thịnh

Lực lượng Công an các địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; dự lường các tình huống nguy cơ phát sinh và các kịch bản ứng phó cụ thể.

Với yêu cầu đặt ra là sự kiện trọng đại phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối, sáng 16-2, Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi gặp mặt, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam.

Sau khi nghe báo cáo về phương án bảo vệ đêm giao thừa, Đại tá Ngô Cự Vinh nhấn mạnh: “Yêu cầu đặt ra là tất cả mọi nguy cơ phải được ngăn chặn từ sớm, từ xa; các sự cố phải được phát hiện, xử lý kịp thời nhằm đảm bảo chương trình diễn ra thuận lợi, suôn sẻ; bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng cho khán giả, người dân, du khách”.

Ngay từ chiều 16-2, cán bộ chiến sĩ các đơn vị như: Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… đã phối hợp cùng lực lượng Công an phường Quy Nhơn tiến hành tuần tra, triển khai các rào chắn, chốt chặn, bảo vệ khu vực tổ chức chương trình.

Thượng tá Võ Thép Trường Sơn - Trưởng Công an phường Quy Nhơn, cho biết: “Đơn vị phối hợp cùng lực lượng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh lập 4 chốt quanh khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành; phân luồng phân tuyến giao thông tại khu vực, vừa đảm bảo an toàn cho sự kiện vừa hỗ trợ người dân, du khách khi tham dự sự kiện.

Sau 22 giờ, cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường tuần tra kiểm soát địa bàn xuyên đêm. Tập trung vào các tuyến đường, khu vực, trụ sở cơ quan đơn vị trọng điểm trên địa bàn phường; bảo vệ bình yên địa bàn để nhân dân vui xuân đón Tết”.

Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động đảm bảo an toàn ở khu vực diễn ra chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Nguyễn Dũng

Cũng tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, Phòng Cảnh sát giao thông thiết lập 14 chốt kiểm soát, gồm vòng trong và vòng ngoài, tiến hành phân luồng từ xa. Đồng thời, triển khai 6 tổ tuần lưu vừa hướng dẫn giao thông, vừa xử lý vi phạm nồng độ cồn và lỗi vi phạm không mũ bảo hiểm, tập trung vào nhóm đối tượng thanh thiếu niên.

Ngay từ 18 giờ ngày 16-2 (tức 29 tháng Chạp), Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã triển khai lực lượng đảm bảo an toàn giao thông tại địa bàn TP. Pleiku (cũ).

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông đảm bảo an toàn đêm giao thừa. Ảnh: Văn Ngọc

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, cho hay: Theo dự báo, lượng người đổ về khu vực trung tâm phía Tây tỉnh ở địa bàn TP. Pleiku (cũ) ngày càng đông vào tối 29 tháng Chạp. Lưu lượng phương tiện lớn khiến một số nút giao thông rơi vào tình trạng ách tắc.

Do đó, lực lượng CSGT đã có mặt từ sớm tại các giao lộ trọng điểm dễ phát sinh tắc nghẽn nhằm phân luồng cho các phương tiện, xử lý kịp thời tình trạng xung đột giao thông từ các hướng đổ về trung tâm.

Lực lượng CSGT chốt chặn tại các tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) - nơi diễn ra chương trình văn nghệ chào đón giao thừa và đặc biệt là tiết mục bắn pháo hoa, lực lượng CSGT đã chốt chặn nhiều tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Anh Hùng Núp, Lê Lợi, Lý Tự Trọng… để cấm các phương tiện ô tô và xe máy theo từng khung giờ.

“Đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng và các đơn vị liên quan phân luồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thưởng thức khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới” - Trung tá Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo Đội trưởng CSGT đường bộ số 2, lực lượng CSGT tập trung xử lý các thanh thiếu niên có biểu hiện càn quấy, gây rối trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt sau thời điểm giao thừa.

Công an phường Pleiku túc trực 100% quân số đảm bảo người dân đón giao thừa yên vui. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, tối 16-2, Công an phường Pleiku đã tổ chức gặp mặt và xuất quân đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa. Thượng tá Trần Việt Dũng - Trưởng Công an phường Pleiku cho hay: Đơn vị đã lên kế hoạch chi tiết, phân công lực lượng đảm bảo tuần tra khép kín địa bàn, tập trung vào các khu vực trọng điểm dễ phát sinh tình hình phức tạp về an ninh trật tự.

Trong đó, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, ngoài việc phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, Công an phường Pleiku triển khai lực lượng ngăn ngừa tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây rối và tình trạng thất lạc trẻ em.

Các tổ tuần tra của cán bộ Công an phường cùng lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở tổ chức tuần tra trên các địa bàn nhằm phòng chống tình trạng đốt pháo nổ, giải quyết các mâu thuẫn có thể phát sinh hoặc tình trạng cố ý gây thương tích.

Công an xã Ia Pa sử dụng flycam vào tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Hòa Bình

Cũng tập trung phòng chống tình trạng đốt pháo nổ, Công an xã Ia Pa đã có sáng kiến sử dụng phương tiện hiện đại với 3 chiếc flycam. Theo Trung tá Phạm Quang Long - Trưởng Công an xã Ia Pa, xã có địa bàn rộng, tiềm ẩn nguy cơ đốt pháo nổ cao, trong khi lực lượng Công an và các tổ an ninh trật tự cơ sở không thể quán xuyến toàn bộ.

Do đó, việc sử dụng flycam ở các khu vực đông dân cư sẽ giúp lực lượng Công an nhanh chóng phát hiện, tiếp cận và ghi hình để xử lý các trường hợp đốt pháo nổ trái phép.

“Công an xã đã trang bị 1 flycam và người dân hỗ trợ đơn vị 2 chiếc flycam để phục vụ cho việc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trong đó xử lý hiệu quả tình trạng đốt pháo nổ. Đơn vị cũng tập trung tuần tra ở nhiều buôn, làng, nhắc nhở bà con chủ động chấp hành quy định không sử dụng pháo nổ trái phép có thể gây mất an toàn” - Trung tá Long khẳng định.

Công an xã Ia Pa ra quân đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa. Ảnh: Hòa Bình

Bên cạnh đó, Công an xã Ia Pa cũng nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nhất là các trường hợp điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; chở quá số người quy định; lạng lách, đánh võng…. gây mất trật tự.