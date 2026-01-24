UBND xã Ia Pa và Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê kết nghĩa với thôn Plơi Rngôl

(GLO)- Chiều 23-1, tại thôn Plơi Rngôl, xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), UBND xã Ia Pa phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê tổ chức lễ kết nghĩa với thôn Plơi Rngôl.

Hoạt động kết nghĩa được thực hiện theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 43/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thôn Plơi Rngôl là thôn đặc biệt khó khăn, có 304 hộ với 1.306 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Jrai; hiện còn 42 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo.

Theo nội dung giao ước, hai đơn vị sẽ phối hợp nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa mới; vận động người dân tham gia lao động sản xuất, đưa trẻ đến trường, tham gia bảo hiểm y tế và các phong trào thi đua tại địa phương.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê trao 42 suất quà (300.000 đồng/suất) cho các hộ khó khăn và hỗ trợ thôn Plơi Rngôl 5 triệu đồng.