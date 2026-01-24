Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

UBND xã Ia Pa và Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê kết nghĩa với thôn Plơi Rngôl

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HÀ ĐỨC THÀNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 23-1, tại thôn Plơi Rngôl, xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), UBND xã Ia Pa phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê tổ chức lễ kết nghĩa với thôn Plơi Rngôl.

Hoạt động kết nghĩa được thực hiện theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 43/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thôn Plơi Rngôl là thôn đặc biệt khó khăn, có 304 hộ với 1.306 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Jrai; hiện còn 42 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo.

glo-ky-ket-nghia-2.jpg

Theo nội dung giao ước, hai đơn vị sẽ phối hợp nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa mới; vận động người dân tham gia lao động sản xuất, đưa trẻ đến trường, tham gia bảo hiểm y tế và các phong trào thi đua tại địa phương.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê trao 42 suất quà (300.000 đồng/suất) cho các hộ khó khăn và hỗ trợ thôn Plơi Rngôl 5 triệu đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (từ 1-7-2025 đến nay) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đak Rong.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2026.

Tập trung thực hiện tốt công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp

Tin tức

(GLO)- Sáng 15-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Tin tức

(GLO)- Chiều 14-1, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam.

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

Tin tức

(GLO)- Ngày 14-1, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Đức Cơ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây

Chính trị

(GLO)- Sáng 14-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Kon Gang, KDang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-1, Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây.

Giới thiệu ông Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Giới thiệu Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-1, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Tin tức

(GLO)- Ngày 9-1, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

null