Nhiều địa phương tổ chức lễ kết nghĩa, tăng cường đoàn kết và hỗ trợ phát triển

KHÁNH PHONG, THÁI NGÂN
(GLO)- Ngày 17-1, tại tỉnh Gia Lai, một số địa phương đã tổ chức kết nghĩa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Đảng ủy xã Kdang và xã An Nhơn Tây tổ chức lễ kết nghĩa với sự tham dự, chỉ đạo của ông Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai cùng lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo cán bộ, Nhân dân hai địa phương.

glo-ket-nghia-kdang-1.jpg
Lãnh đạo 2 Xã Kdang và An Nhơn Tây ký kết biên bản kết nghĩa. Ảnh: K.P

Tại buổi lễ, hai bên ký kết biên bản kết nghĩa, thống nhất phối hợp trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Dịp này, xã An Nhơn Tây hỗ trợ xã Kdang 300 triệu đồng xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn. Sau lễ ký kết, hai xã đã trồng cây lưu niệm tại Nhà văn hóa xã Kdang và tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết.

glo-ket-nghia-kdang.jpg
Tặng quà cho các già làng, trưởng thôn xã Kdang. Ảnh: K.P

Cùng ngày, tại Nhà văn hóa thôn Nước Lương Ngọn (xã An Toàn), UBND phường Tam Quan và thôn Nước Lương Ngọn tổ chức lễ kết nghĩa, thống nhất duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phường Tam Quan hỗ trợ thôn Nước Lương Ngọn 20 triệu đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và trao 20 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

glo-ket-nghia-nuoc-luong-3.jpg
Lãnh đạo phường Tam Quan tặng quà lưu niệm cho thôn Nước Lương Ngọn. Ảnh: K.N

Các hoạt động kết nghĩa là dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân tại các địa phương.

