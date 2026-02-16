Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai rộn ràng trước thời khắc giao thừa

(GLO)- Ngày 29 tháng Chạp, khi nắng vàng còn vương trên những con đường Gia Lai, nhịp sống như được “đẩy nhanh” hơn thường nhật. Từ phố xá đông đúc, những tuyến đường rực sắc cờ, cây nêu sáng đèn đến chợ hoa, tiệm rửa xe… tất cả hòa thành bức tranh xuân rộn ràng trước thời khắc giao thừa.

Sắc xuân trên từng tuyến phố

Ngày 29 tháng Chạp, nhiều tuyến đường ở Gia Lai khoác lên mình diện mạo rực rỡ, đầy sức sống với những lá cờ Tổ quốc hay cây nêu truyền thống.

Tại phường Quy Nhơn, công trình “Đường cờ Tổ quốc” được Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội đoàn thể phường triển khai trên một số tuyến đường thuộc địa bàn. Những lá cờ đỏ sao vàng được treo đồng loạt, thẳng hàng, tạo thành dải màu rực rỡ nổi bật giữa nền trời cuối năm.

Chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Quy Nhơn, cho biết: “Thông qua công trình, chúng tôi mong muốn góp phần làm đẹp diện mạo địa phương, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân. Khi tuyến đường rực rỡ sắc cờ, ai cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan chung, để đón Tết văn minh, sạch đẹp”.

Những ngày giáp Tết, xã Nhơn Châu được trang trí khang trang với tiểu cảnh, linh vật, mang lại cảm giác phấn khởi cho người dân trên đảo. Bà Nguyễn Thị Hơn (người dân trên đảo) chia sẻ: “Năm nay xã trang trí đẹp và sáng hơn mọi năm, nhìn đâu cũng thấy không khí Tết. Gia đình tôi cũng vừa dọn dẹp xong nhà cửa gọn gàng, mua sắm đầy đủ để chuẩn bị đón năm mới. Mọi người tuy bận luôn tay luôn chân nhưng ai cũng háo hức”.

Tinh thần ấy tiếp tục lan tỏa vào từng khu dân cư. Trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Pleiku), hàng trăm lá cờ được người dân tự tay treo lên. Không chờ đợi nguồn kinh phí hỗ trợ, bà con cùng đóng góp công sức để con đường nơi mình sinh sống trở nên khang trang hơn.

gia-lai-29-tet-12.jpg
Đường Huyền Trân Công Chúa (phường Pleiku) cùng nhiều ngõ nhỏ rợp sắc cờ hoa chờ đón xuân mới. Ảnh: H.H

Anh Nguyễn Cảnh Toàn (ở đường Huyền Trân Công Chúa) cho biết: “Chúng tôi mong muốn con đường sạch đẹp mỗi dịp Tết. Khi mọi người cùng tham gia trang trí, không khí trong khu phố cũng ấm áp hơn. Nhìn cả tuyến đường đỏ rực sắc cờ, ai cũng cảm nhận Tết đã về rất gần”.

Dọc tuyến quốc lộ 25 qua các xã Chư A Thai, Phú Thiện, Ia Hiao, nhiều cây nêu được dựng lên trước sân nhà và ven đường làng, trên cao phấp phới cờ Tổ quốc, lồng đèn, dây kim tuyến, đèn LED nhiều màu sắc. Đến đêm, ánh sáng từ những cây nêu hòa cùng ánh đèn đường, tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ vừa đậm đà bản sắc văn hóa.

Anh Nguyễn Xuân Huyên (xã Chư A Thai) bày tỏ: “Khoảng hai năm nay, phong trào dựng cây nêu được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Không chỉ để trang trí, việc dựng nêu còn giúp gìn giữ nét đẹp truyền thống. Đặc biệt vào buổi tối, ánh đèn LED giúp đường sá trở nên rực rỡ, tạo cảm giác vui tươi, phấn khởi”.

Không chỉ trên các tuyến đường chính, trước sân mỗi gia đình, hình ảnh cây nêu cũng trở thành điểm nhấn quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về. Với gia đình bà Nông Thị Thúy Kiều (xã Phú Thiện), cây nêu đã trở thành một phần không thể thiếu.

Bà cho hay: “Từ ngày 20 tháng Chạp, gia đình tôi chọn tre đẹp để dựng nêu. Phụ nữ trang trí, đàn ông dựng nêu. Người Tày tin rằng cây nêu xua điều không may, đón bình an. Năm nay chúng tôi trang trí thêm đèn LED cho sinh động nhưng vẫn chú ý an toàn cho người đi đường”.

Tất bật trước giao thừa

29 tháng Chạp, không khí tại chợ hoa trên đường Nguyễn Tất Thành và khu vực trưng bày linh vật ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), dòng người mỗi lúc một đông.

Có người du xuân, chụp ảnh; người thì chăm chú lựa từng chậu hoa mang về trang trí. Tiếng nói cười, tiếng xe cộ, tiếng gọi mời hòa vào nhau, tạo nên bầu không khí khác hẳn ngày thường...

Ông Trịnh Minh Thế (phường Quy Nhơn) - chủ vườn lan hồ điệp vừa tỉ mỉ chỉnh lại từng cành hoa trong buổi chiều cuối năm, vừa nói: “Hoa đẹp thì phải nở đúng dịp Tết. Dù bán được nhiều hay ít, tôi vẫn chăm chút kỹ lưỡng, mong mang đến cho khách chút may mắn, an lành trước thềm năm mới”.

gia-lai-29-tet-15.jpg
Ông Ni tranh thủ sơn lại cổng nhà khi Tết cận kề. Ảnh: H.V

Không chỉ ngoài chợ, trong từng ngôi nhà, không khí cũng rộn ràng không kém. Ông Ngô Xuân Ni (phường Quy Nhơn) tranh thủ sơn lại cổng, quét dọn sân vườn, sắp xếp đồ đạc. Ông tâm sự: “Cuối năm dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Chuẩn bị chu đáo để đón năm mới là cách mình mong mọi việc trong gia đình sẽ suôn sẻ”.

gia-lai-29-tet-16.jpg
Hân trang trí nhà cửa, sẵn sàng đón năm mới. Ảnh: H.H

Với nhiều bạn trẻ học xa nhà, đây cũng là khoảng thời gian mong chờ nhất để được trở về sum họp cùng gia đình. Mai Nguyễn Bảo Hân (phường Pleiku) năm nay về quê muộn hơn mọi năm nên tranh thủ ngày cuối cùng của năm cũ để cùng gia đình trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón Tết.

Bảo Hân chia sẻ: “Vì lịch học và thi kết thúc trễ nên tôi về nhà cận Tết hơn mọi năm. Vừa về đến nơi, tôi phụ ba mẹ lau dọn, treo đèn... để mang không khí xuân vào nhà. Dù bận một chút nhưng tôi thấy rất vui vì cuối cùng cũng được về nhà, cùng gia đình chuẩn bị đón năm mới”.

gia-lai-29-tet-13.jpg
Anh Quang đang rửa xe cho khách tại tiệm. Ảnh: H.V

Cùng với việc dọn nhà, nhiều người tranh thủ đưa phương tiện đi rửa để “làm mới” trước Tết. Tại một số cơ sở ở khu vực trung tâm, giá rửa xe máy từ 50.000 đồng/chiếc trở lên, ô tô từ gần 100.000 đến 200.000 đồng/chiếc. Lượng khách tăng cao khiến các tiệm phải làm việc liên tục.

Anh Huỳnh Ngọc Quang (chủ tiệm rửa xe phường Quy Nhơn) cho biết: “Càng cận Tết, lượng xe càng nhiều trong khi một số thợ về quê sớm. Chúng tôi phải tăng giá gần gấp ba so với ngày thường để giữ thợ ở lại làm việc. Ai cũng muốn xe sạch sẽ, tươm tất khi bước sang năm mới”.

Nhịp độ tất bật của ngày cuối cùng của năm cũ mang theo sự háo hức khi ai cũng muốn hoàn tất những việc còn dang dở. Ngày cuối năm vì thế không chỉ là một mốc thời gian, mà là khoảnh khắc cảm xúc dâng đầy: vừa khẩn trương, vừa ấm áp khi mỗi người dân Gia Lai đều chuẩn bị tươm tất cho mình và cho quê hương, hướng đến một khởi đầu mới nhiều hy vọng.

