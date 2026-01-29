Phường Quy Nhơn Nam khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc”

(GLO)- Sáng 28-1, tại công viên Chương Dương (phường Quy Nhơn Nam), Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam tổ chức lễ khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Công trình “Đường cờ Tổ quốc” được triển khai trên tuyến đường An Dương Vương - Hàn Mặc Tử với 63 trụ cờ, tổng kinh phí thực hiện 250 triệu đồng. Trong đó, đoạn đường An Dương Vương dài 450 m, đoạn Hàn Mặc Tử dài 250 m.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc”. Ảnh: H.V

Đây là công trình trọng điểm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quy Nhơn Nam chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

“Đường cờ Tổ quốc” tạo điểm nhấn trang trọng, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị. Ảnh: H.V

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức “Phiên chợ hạnh phúc - Chào Xuân Bính Ngọ 2026”.

Cụ thể, Ban tổ chức trực tiếp trao 60 suất quà (500 nghìn đồng/suất); cùng 200 suất quà (700 nghìn đồng/suất) thông qua các gian hàng của phiên chợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.