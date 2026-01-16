Phường Bồng Sơn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

(GLO)- Hòa chung không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026, ngày 15-1, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn phối hợp với Hội Nông dân phường thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại khu phố Lại Khánh Nam.

Công trình được triển khai trên tuyến đường Nguyễn Du với chiều dài khoảng 1 km, lắp đặt 135 trụ cờ Tổ quốc, tổng kinh phí thực hiện hơn 20 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân phường đóng góp 4,5 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do người dân khu phố chung tay ủng hộ.

Khánh thành công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”. Ảnh: ĐVCC

Việc xây dựng tuyến đường cờ không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Đoàn phường Bồng Sơn thực hiện “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại đường Nguyễn Du. Ảnh: ĐVCC

Ngoài công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, thời gian tới, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các hội, đoàn thể xây dựng tuyến đường hoa xuân tại khu phố 4, tạo không gian sinh hoạt, vui chơi và check-in cho người dân địa phương.