Phường Bồng Sơn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Công trình được triển khai trên tuyến đường Nguyễn Du với chiều dài khoảng 1 km, lắp đặt 135 trụ cờ Tổ quốc, tổng kinh phí thực hiện hơn 20 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân phường đóng góp 4,5 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do người dân khu phố chung tay ủng hộ.
Việc xây dựng tuyến đường cờ không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
Ngoài công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, thời gian tới, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các hội, đoàn thể xây dựng tuyến đường hoa xuân tại khu phố 4, tạo không gian sinh hoạt, vui chơi và check-in cho người dân địa phương.