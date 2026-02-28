Đoàn phường Quy Nhơn phát động Tháng Thanh niên 2026

(GLO)- Sáng 28-2, Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức phát động Tháng Thanh niên 2026.

Các đơn vị tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: M.N

Tại lễ phát động, các đơn vị đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí đỡ đầu 4 thiếu nhi trên địa bàn phường.

Đồng thời, các đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các chương trình hành động của Đoàn đến đoàn viên, thanh niên.

Đại diện các tổ chức Đoàn tặng quà cho cựu chiến binh Lê Việt Cường (thứ 4 từ phải sang). Ảnh: M.N

Ngay sau lễ phát động Tháng Thanh niên, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: hướng dẫn học sinh, sinh viên cài đặt tài khoản thanh toán điện tử; đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường; thăm hỏi, tặng quà cựu chiến binh Lê Việt Cường (phường Quy Nhơn).

Tháng Thanh niên năm 2026 sẽ được các đơn vị triển khai từ ngày 28-2 đến 31-3.