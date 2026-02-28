Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Đoàn phường Quy Nhơn phát động Tháng Thanh niên 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT

(GLO)- Sáng 28-2, Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức phát động Tháng Thanh niên 2026.

ed16d66c96ee7e5d419f35da037b5bd3.jpg
Các đơn vị tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: M.N

Tại lễ phát động, các đơn vị đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí đỡ đầu 4 thiếu nhi trên địa bàn phường.

Đồng thời, các đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các chương trình hành động của Đoàn đến đoàn viên, thanh niên.

img-3496.jpg
Đại diện các tổ chức Đoàn tặng quà cho cựu chiến binh Lê Việt Cường (thứ 4 từ phải sang). Ảnh: M.N

Ngay sau lễ phát động Tháng Thanh niên, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: hướng dẫn học sinh, sinh viên cài đặt tài khoản thanh toán điện tử; đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường; thăm hỏi, tặng quà cựu chiến binh Lê Việt Cường (phường Quy Nhơn).

Tháng Thanh niên năm 2026 sẽ được các đơn vị triển khai từ ngày 28-2 đến 31-3.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tổ quốc gọi, thanh niên hăng hái lên đường.

Tổ quốc gọi, thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường

(GLO)- Bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ. Trước giờ lên đường nhập ngũ, các thanh niên Gia Lai đều chung niềm tự hào, quyết tâm rèn luyện, tiếp bước cha anh, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” tại làng M6 (xã Bình Hiệp).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 17-1, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình “Đông tình nguyện - Thắp sáng biên cương” tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Công an xã ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì. Ảnh: M.N

Đoàn xã Tuy Phước ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân Anh hùng liệt sĩ”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 17-1, Đoàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ - Công an xã Tuy Phước tri ân Anh hùng liệt sĩ” và tổ chức chương trình “Thiếu nhi Tuy Phước sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh”.

Đoàn viên thanh niên và người dân phường Bồng Sơn triển khai lắp đặt Tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu phố Lại Khánh Nam vào ngày 15-1.

Phường Bồng Sơn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa chung không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026, ngày 15-1, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn phối hợp với Hội Nông dân phường thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại khu phố Lại Khánh Nam.

null