Phát động Tết trồng cây và phong trào “Đường tàu - Đường hoa”

(GLO)- Sáng 26-2, Đoàn thanh niên Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình phối hợp với chính quyền xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hưởng ứng phong trào “Đường tàu - Đường hoa” và xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh.

Phong trào “Đường tàu - Đường hoa” được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát động từ tháng 3-2023 với phương châm “Mỗi cung đường - một loài hoa; Mỗi khu ga - một điểm đến”.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Nhật Trường

Phong trào kỳ vọng hình thành con đường hoa dài nhất Việt Nam, trở thành điểm đến thu hút du khách, với điểm nhấn mỗi địa phương có đường sắt đi qua sẽ có một loài hoa mang tính đặc trưng riêng của vùng miền, làm đẹp thêm cảnh quan môi trường.

Tại lễ phát động, đoàn viên, thanh niên cùng các lực lượng địa phương đã ra quân phát quang, trồng hoa dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương; đồng thời, tuyên truyền người dân không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, không đổ rác, vật liệu hoặc ném đất đá lên tàu.

Các đơn vị ra quân trồng hoa dọc tuyến đường sắt qua địa bàn xã Bình Dương. Ảnh: Nhật Trường

Sau 3 năm triển khai, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã cùng các đơn vị tổ chức dọn vệ sinh, trồng hoa tại 18 khu ga; 21 cung, đội cầu đường; 44 điểm gác đường ngang, cầu, hầm và nhiều đoạn đường sắt trên tuyến quản lý.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp dọn vệ sinh, trồng hoa dọc hai bên đường sắt đi qua khu đô thị, dân cư với tổng chiều dài hơn 34 km tại 63 vị trí, góp phần làm đẹp cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.