Kết nạp đoàn viên, đội viên tại “địa chỉ đỏ”: Bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần cống hiến

(GLO)- Giữa không gian trang nghiêm của những di tích lịch sử cách mạng, bảo tàng, nhiều học sinh đã được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Những buổi lễ kết nạp đầy ý nghĩa đó còn trở thành bài học lịch sử sinh động, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước cho đoàn viên, đội viên.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 16-3, Ban Thường vụ Đoàn xã Ân Tường tổ chức hành trình “Đến với địa chỉ đỏ - Kết nạp đoàn viên mới” tại Bia di tích và mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn. Tham gia chương trình có 70 thanh niên, đội viên đến từ Trường THPT Trần Quang Diệu và Trường THCS Ân Hữu (xã Ân Tường).

Trước khi diễn ra lễ kết nạp đoàn viên, giáo viên cùng các thanh niên, đội viên đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm liệt sĩ. Bên cạnh đó, các em còn tham gia sinh hoạt truyền thống, tìm hiểu lịch sử và chung tay dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên khu di tích. Trước sự chứng kiến của thầy cô và bạn bè, 30 học sinh chính thức đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Em Nguyễn Thị Minh Hằng (lớp 10A5, Trường THPT Trần Quang Diệu) chia sẻ: “Em đã nhiều lần tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh tại khu di tích. Tuy nhiên, khi được kết nạp vào Đoàn ngay tại đây, cảm xúc của em rất đặc biệt. Đây là động lực để em tiếp tục cố gắng trong học tập cũng như hoạt động tình nguyện”.

Cuối tháng 2 vừa qua, Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi (phường An Bình) tổ chức hành trình về nguồn và kết nạp đoàn viên tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh (xã Krong).

Giữa không gian yên bình, học sinh được tham quan nhà trưng bày, các hạng mục lưu giữ dấu tích nơi từng là căn cứ quan trọng của Tỉnh ủy Gia Lai trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong không khí thiêng liêng ấy, 30 thanh niên ưu tú đã vinh dự được kết nạp vào Đoàn.

Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi (phường An Bình) tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh (xã Krong). Ảnh: P.L

Việc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, đội viên tại các “địa chỉ đỏ” là hoạt động thường xuyên được nhiều cơ sở Đoàn, Đội trong tỉnh triển khai trong những năm gần đây.

Qua đó, góp phần định hướng động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn, từng bước trưởng thành để tạo nên lớp đội viên, đoàn viên gương mẫu, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội”.

Anh NGUYỄN CHÍ HIẾU - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Em Phạm Thị Phương Vy, lớp trưởng lớp 10A2 (Trường THPT Nguyễn Trãi), xúc động chia sẻ: “Được kết nạp vào Đoàn ở Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh là một dấu mốc đáng nhớ của em.

Em sẽ không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện để xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước”.

Theo thầy Hoàng Sỹ Tuấn, Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi, việc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tại các “địa chỉ đỏ” là hình thức giáo dục truyền thống cách mạng hiệu quả.

“Qua những chuyến hành trình về nguồn, học sinh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử địa phương, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho cộng đồng” - thầy Tuấn nhấn mạnh.

Lễ kết nạp đội viên được Liên đội Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Thống Nhất) tổ chức tại Di tích lịch sử cấp tỉnh Trại giam tù binh Pleiku. Ảnh: P.L

Trước đó, vào cuối tháng 1-2026, tại di tích lịch sử cấp tỉnh Trại giam tù binh Pleiku (phường Thống Nhất), Liên đội Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tổ chức lễ kết nạp đội viên năm học 2025-2026 kết hợp hành trình đến “địa chỉ đỏ” với sự tham gia của 124 học sinh khối lớp 3.

Tại đây, các em được nghe những câu chuyện về tinh thần kiên cường, sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.

Cô Lê Thị Kim Cúc - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Thống Nhất) đeo khăn quàng đỏ cho các đội viên mới. Ảnh: ĐVCC

Em Hồ Hoàng Phúc (lớp 3.1, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa) chia sẻ: “Em và các bạn xúc động khi được thầy cô cho biết ý nghĩa của lễ kết nạp đội viên tại Trại giam tù binh Pleiku. Chúng em sẽ cố gắng học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động Đội”.

Theo cô Lê Thị Kim Cúc - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, việc tổ chức lễ kết nạp đội viên tại “địa chỉ đỏ” tạo cơ hội để các em học tập lịch sử thông qua trải nghiệm thực tế.

“Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống đẹp, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm cho học sinh ngay từ bậc tiểu học” - cô Cúc cho biết thêm.

Tin liên quan

Tự hào những "địa chỉ đỏ" ở Gia Lai

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, trong không khí hân hoan kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi trở về thăm những “địa chỉ đỏ”-nơi ra đời các chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 1.300 đội viên tham gia Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn"

(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam"

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.

