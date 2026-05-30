Đoàn UBND tỉnh Gia Lai ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 30-5, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Bình Khê với các hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ chuyển đổi số.

Tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Ban tổ chức đã trao 38 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá 19 triệu đồng do Chi đoàn Công ty TNHH ĐTXD An Viên An Lộc Phát và Đoàn Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai tài trợ); 30 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (300 nghìn đồng/suất, do CLB 25 kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ); trao 10 góc học tập cho học sinh vượt khó học giỏi (tổng trị giá 11 triệu đồng, do Chi đoàn Sở Xây dựng tài trợ).

Ban tổ chức cũng trao tặng 600 cây sao đen (do Đoàn Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Đoàn Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai, Chi đoàn Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ, Chi đoàn Sở Xây dựng, Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn đóng góp) nhằm góp phần cải tạo cảnh quan môi trường tại địa phương.

Tặng công trình thanh niên “600 cây sao đen” cho xã Bình Khê. Ảnh: D.L
Đoàn UBND tỉnh cùng các đơn vị trồng cây sao đen tại xã Bình Khê. Ảnh: D.L

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa và Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 người dân.

Đội hình “Bình dân học vụ số” của Đoàn UBND tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng iGiaLai và thực hiện mô hình “Lan tỏa iGiaLai - Kết nối công dân số”, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân địa phương.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: D.L
Triển khai mô hình “Lan tỏa iGiaLai - Kết nối công dân số” tại thôn Thượng Giang 2, xã Bình Khê. Ảnh: D.L

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn tổ chức dâng hương, dâng hoa và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tại Khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; phối hợp với Đoàn xã Bình Khê ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, tổ chức dọn vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản trên địa bàn xã.

