Tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho người dân xã Phù Mỹ Bắc

(GLO)- Ngày 27-5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tổ chức tư vấn sức khỏe, tặng quà cho người dân xã Phù Mỹ Bắc.

Tư vấn sức khỏe cho người dân xã Phù Mỹ Bắc. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ trẻ thuộc Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai đã tư vấn sức khỏe miễn phí cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phù Mỹ Bắc.

Dịp này, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tặng 10.000 quả trứng gà cho người dân xã Phù Mỹ Bắc.

Tặng trứng gà cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng y, bác sĩ trẻ trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường kết nối giữa tổ chức Hội, doanh nghiệp trong thực hiện công tác an sinh xã hội.