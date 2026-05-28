Tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho người dân xã Phù Mỹ Bắc

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ trẻ thuộc Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai đã tư vấn sức khỏe miễn phí cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phù Mỹ Bắc.
Dịp này, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tặng 10.000 quả trứng gà cho người dân xã Phù Mỹ Bắc.
Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng y, bác sĩ trẻ trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường kết nối giữa tổ chức Hội, doanh nghiệp trong thực hiện công tác an sinh xã hội.