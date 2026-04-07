Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Gia Lai: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4), các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

* Tại phường Hoài Nhơn Tây, ngày 7-4, Trạm Y tế phường tổ chức khám sàng lọc tăng huyết áp và đái tháo đường cho người cao tuổi.

Hoạt động nằm trong đợt triển khai từ ngày 4 đến 10-4, nhằm nâng cao nhận thức về việc chủ động theo dõi, phát hiện sớm và phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm. Đến nay, gần 400 người cao tuổi đã được khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị.

Khám sàng lọc cho người dân phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

* Ngày 6 và 7-4, Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Trạm Y tế Tuy Phước tổ chức "Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác", triển khai hoạt động khám sức khỏe tại nhà cho người dân trên địa bàn.

Khám, phát thuốc tại nhà cho người cao tuổi ở xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động được thực hiện đồng loạt tại 32/32 thôn, tập trung vào các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người bệnh nặng không có khả năng đi lại.

Tại từng hộ gia đình, lực lượng y tế cùng đoàn viên, thanh niên tiến hành thăm khám, tư vấn sức khỏe, đồng thời cấp phát thuốc miễn phí và thăm hỏi, động viên người dân.

* Ngày 7-4, Trung tâm Y tế An Nhơn phối hợp với UBND phường An Nhơn tổ chức chương trình khám, tư vấn và tầm soát bệnh miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn.

Người cao tuổi được thăm khám sức khỏe tại chương trình. Ảnh: T.K

Tại chương trình, 200 người cao tuổi trên địa bàn phường đã được các y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe và thực hiện một số dịch vụ cận lâm sàng như: xét nghiệm đường huyết, đo huyết áp… nhằm phát hiện sớm và tầm soát các bệnh lý.

Đánh giá bài viết

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Sức khỏe

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Tin vui cho người mắc viêm gan B

Tin tức

(GLO)- Tập đoàn Dược phẩm và Sinh học đa quốc gia GlaxoSmithKline (GSK) vừa nộp hồ sơ xin cấp phép lưu hành thuốc bepirovirsen sodium lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Đây là liệu pháp mới được kỳ vọng giúp bệnh nhân viêm gan B có thể ngừng thuốc mà vẫn kiểm soát được virus.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), chiều 26-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Vì mùa xuân an lành cho cộng đồng

Sức khỏe

(GLO)- Với tinh thần chủ động, sẵn sàng, vì nhân dân phục vụ, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành Y tế tỉnh đã ứng trực, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đem đến một mùa xuân an lành cho cộng đồng.

