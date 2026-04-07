Gia Lai: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4), các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

* Tại phường Hoài Nhơn Tây, ngày 7-4, Trạm Y tế phường tổ chức khám sàng lọc tăng huyết áp và đái tháo đường cho người cao tuổi.

Hoạt động nằm trong đợt triển khai từ ngày 4 đến 10-4, nhằm nâng cao nhận thức về việc chủ động theo dõi, phát hiện sớm và phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm. Đến nay, gần 400 người cao tuổi đã được khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị.

Khám sàng lọc cho người dân phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

* Ngày 6 và 7-4, Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Trạm Y tế Tuy Phước tổ chức "Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác", triển khai hoạt động khám sức khỏe tại nhà cho người dân trên địa bàn.

Khám, phát thuốc tại nhà cho người cao tuổi ở xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động được thực hiện đồng loạt tại 32/32 thôn, tập trung vào các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người bệnh nặng không có khả năng đi lại.

Tại từng hộ gia đình, lực lượng y tế cùng đoàn viên, thanh niên tiến hành thăm khám, tư vấn sức khỏe, đồng thời cấp phát thuốc miễn phí và thăm hỏi, động viên người dân.

* Ngày 7-4, Trung tâm Y tế An Nhơn phối hợp với UBND phường An Nhơn tổ chức chương trình khám, tư vấn và tầm soát bệnh miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn.

Người cao tuổi được thăm khám sức khỏe tại chương trình. Ảnh: T.K

Tại chương trình, 200 người cao tuổi trên địa bàn phường đã được các y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe và thực hiện một số dịch vụ cận lâm sàng như: xét nghiệm đường huyết, đo huyết áp… nhằm phát hiện sớm và tầm soát các bệnh lý.