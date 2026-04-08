Từ thể chất đến tinh thần: Khi sống khỏe bắt đầu từ phòng bệnh

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4), ngành Y tế đang đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chuyển từ chữa bệnh sang chủ động “sống khỏe”, với sự quan tâm đồng thời đến cả thể chất và tinh thần, góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của người dân.

Các đơn vị y tế đồng loạt vào cuộc

Tại các bệnh viện, trung tâm y tế, hoạt động truyền thông, tư vấn sức khỏe được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng như sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân, tư vấn trực tiếp tại buồng bệnh, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây nhiễm, phục hồi chức năng… Nội dung tập trung hướng dẫn người bệnh xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, tuân thủ điều trị và chủ động phòng ngừa bệnh tật.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị lồng ghép các hoạt động như phát động phong trào vệ sinh tay, tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa, tổ chức thể dục thể thao trong cán bộ, nhân viên y tế… góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa thông điệp sống khỏe không chỉ trong cơ sở y tế mà còn ra cộng đồng.

Các hoạt động đều hướng đến người bệnh và người nhà - những đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng của bệnh tật - qua đó giúp nâng cao kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe, giảm nguy cơ biến chứng, tái phát.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, bên cạnh truyền thông chung, đơn vị tổ chức tư vấn dinh dưỡng theo nhu cầu riêng của từng người bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Võ Ngọc Phải - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn - cho biết: “Chủ động phòng bệnh không chỉ là khẩu hiệu mà cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên và tuân thủ hướng dẫn điều trị. Khi người bệnh có kiến thức và kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe, hiệu quả điều trị sẽ được nâng lên rõ rệt”.

Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, chiều 3-4, đơn vị tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân, kết hợp tư vấn, giải đáp thắc mắc, động viên người bệnh tuân thủ điều trị để sớm hồi phục.

Bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, ở xã Phù Mỹ) chia sẻ: “3 năm trước tôi mắc bệnh lao và đã khỏi. Nay bệnh tái phát, quay lại điều trị, tôi thấy điều kiện vệ sinh, tư vấn điều trị của bệnh viện đều tốt hơn. Đặc biệt, qua các buổi sinh hoạt như thế này, chúng tôi được giải đáp kịp thời các thắc mắc nên rất yên tâm”.

Lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn tư vấn, trò chuyện cùng bệnh nhân tại buổi sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân của bệnh viện. Ảnh: Thảo Khuy

Ở tuyến cơ sở, Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh tổ chức khám sức khỏe, tư vấn miễn phí cho người dân xã Vĩnh Quang trong ngày 7-4. Chương trình khám sàng lọc cho khoảng 200 người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên nhóm trên 40 tuổi, người cao tuổi và những trường hợp có yếu tố nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm.

Người dân được đo huyết áp, đánh giá chỉ số cơ thể, khám lâm sàng và tư vấn trực tiếp về phòng, chống tăng huyết áp, đái tháo đường, chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực.

Đặc biệt, các trường hợp phát hiện bệnh hoặc có nguy cơ sẽ được lập danh sách quản lý, theo dõi điều trị tại tuyến y tế cơ sở, góp phần phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần

Không chỉ chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất, các cơ sở y tế cũng tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần - một trong những vấn đề ngày càng được xã hội quan tâm. Trong 15 nội dung truyền thông phòng bệnh do Sở Y tế phát động nhân Ngày Sức khỏe toàn dân năm nay, chăm sóc sức khỏe tâm thần được xác định là nền tảng cho cuộc sống cân bằng, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn tổ chức gặp mặt, trò chuyện với người bệnh và người nhà tại các buồng, phòng điều trị, lồng ghép tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Khoa Tâm bệnh - Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn gặp mặt bệnh nhân và người nhà. Ảnh: Thảo Khuy

Theo bác sĩ Ngô Lý Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, trong quý I-2026, bệnh viện ghi nhận hơn 11.900 lượt khám bệnh, trên 800 lượt điều trị nội trú và hơn 11.000 lượt điều trị ngoại trú. Một số bệnh lý phổ biến như tâm thần phân liệt, rối loạn lo âu, rối loạn phân liệt cảm xúc… vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Bên cạnh điều trị, bệnh viện chú trọng các hoạt động tư vấn, truyền thông và chăm sóc toàn diện, giúp người bệnh ổn định tâm lý, từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Công tác quản lý người bệnh tâm thần tại cộng đồng cũng được tăng cường, với hàng nghìn trường hợp được theo dõi, điều trị thường xuyên tại tuyến cơ sở.

Đặc biệt, để chăm sóc người bệnh toàn diện hơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn đang từng bước chú trọng đến lĩnh vực sức khỏe tâm thần nhi, với các vấn đề như tăng động giảm chú ý, rối loạn ngôn ngữ. Bệnh viện đã cử nhân lực đi đào tạo tại các bệnh viện, trung tâm chuyên sâu, đồng thời nghiên cứu xây dựng quy trình khám, điều trị phù hợp hơn với từng nhóm bệnh nhi.

“Sức khỏe con người là sự kết hợp hài hòa giữa thể chất và tâm thần - 2 yếu tố không thể tách rời. Vì vậy, bên cạnh rèn luyện thể lực và dinh dưỡng hợp lý, mỗi người cần quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần để duy trì trạng thái cân bằng, khỏe mạnh toàn diện” - bác sĩ Nam chia sẻ.