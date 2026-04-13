Gia Lai chủ động phòng - chống bệnh tay chân miệng

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận gần 400 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, hầu hết ca bệnh rơi vào trẻ ở độ tuổi mầm non. Diễn biến này cho thấy nguy cơ bùng phát dịch trong trường học là rất lớn nếu không kiểm soát kịp thời.

Tăng cường các giải pháp

Trong hơn 3 tháng qua, xã Canh Vinh ghi nhận 10 ca bệnh tay chân miệng (TCM) tại 4/18 làng, trong đó riêng tháng 3 có tới 8 ca. Địa phương đã phát hiện và xử lý 1 ổ dịch/5 ca mắc TCM tại Trường Mầm non Canh Hiệp.

Tại xã Tuy Phước, từ đầu năm 2026 đến nay ghi nhận 18 ca bệnh TCM tại 13/32 thôn, riêng tháng 3 có 14 ca. Xã đã phát hiện 3 ổ dịch TCM, trong đó có ổ dịch tại nhóm trẻ Họa Mi với 3 ca mắc.

Ông Nguyễn Thanh Truyền - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - cho biết: “Nhằm kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch TCM, không để dịch bệnh lây lan và bùng phát, nhất là trong trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên cử các tổ công tác giám sát, kiểm tra và hướng dẫn xử lý các ổ dịch tại các điểm nóng.

Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua, Trung tâm tổ chức giám sát chủ động và hỗ trợ công tác phòng - chống dịch bệnh TCM tại xã Canh Vinh và xã Tuy Phước”.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên tổ chức đoàn công tác triển khai giám sát, hỗ trợ phòng - chống dịch TCM tại các điểm nóng. Ảnh: ĐVCC

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng kiến nghị, đề xuất với các địa phương các nhóm giải pháp nhằm đạt hiệu quả trong phòng - chống bệnh TCM.

Theo đó, các trung tâm y tế phối hợp với trạm y tế tăng cường giám sát bệnh nhân TCM tại đơn vị và giám sát ca bệnh tại cộng đồng, trường học. Tổ chức điều tra dịch tễ, giám sát, xác minh và xử lý ổ dịch kịp thời, đảm bảo các hoạt động đáp ứng triển khai trong vòng 48 giờ kể từ khi phát hiện ổ dịch. Triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch TCM theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, hướng dẫn người nhà bệnh nhân, các gia đình có trẻ dưới 5 tuổi và trường học liên quan đến ổ dịch TCM thực hiện khử khuẩn phòng - chống bệnh; giám sát, lấy mẫu một số trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại địa phương, các bệnh nhân có độ lâm sàng từ 2b trở lên gửi xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

UBND cấp xã, các địa phương cần quan tâm chỉ đạo công tác phòng - chống bệnh TCM tại địa phương; chỉ đạo các trường học phối hợp với Trạm Y tế triển khai các hoạt động phòng - chống dịch bệnh TCM, truyền thông phòng - chống bệnh tại cộng đồng, trường học; đồng thời bố trí hỗ trợ kinh phí thực hiện, đặc biệt tại các địa phương ghi nhận ổ dịch, ghi nhận số ca mắc cao.

Chủ động phối hợp, phòng ngừa lây lan bệnh

Từ thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh TCM, các trường học đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng - chống dịch bệnh.

Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Pleiku) có 2 cơ sở/ 755 trẻ; trong đó cơ sở chính có gần 700 em. Trong tháng 3, có 1 trẻ ở cơ sở 2 mắc bệnh TCM. Nhờ phát hiện sớm tại nhà, phụ huynh đã chủ động cho trẻ nghỉ học và thông báo kịp thời nên không để lây lan trong trường.

Cô Trần Thị Thủy - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng - chống bệnh TCM nói riêng cũng như các bệnh truyền nhiễm khác nói chung. Tăng cường tuyên truyền phòng - chống bệnh TCM đến giáo viên, phụ huynh.

Đặc biệt với trẻ thì áp dụng hình thức trực quan, sinh động để các em nhỏ dễ hiểu, dễ nhớ. Song song đó, nhà trường duy trì thường xuyên việc tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ dùng, đồ chơi...”.

Nhờ công tác tuyên truyền, nhiều trẻ đã hình thành thói quen vệ sinh cá nhân. Em Hồ An Nguyên (5 tuổi, Trường Mầm non Hoa Hồng) nói: “Cô dặn chúng con rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để giữ bàn tay sạch phòng bệnh”.

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Pleiku) hướng dẫn trẻ các biện pháp phòng bệnh TCM và các dịch bệnh truyền nhiễm. Ảnh: N.N

Tại xã An Nhơn Tây, công tác phòng - chống dịch TCM cũng được triển khai quyết liệt. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân - phụ trách công tác phòng - chống dịch (Trạm Y tế xã An Nhơn Tây) cho biết: “Tháng 1-2026, xã ghi nhận 1 ca bệnh TCM và tháng 3 ghi nhận thêm 3 ca, trong đó có 2 ca trong trường học và 1 ca tại nhà.

Sau khi ghi nhận ca bệnh, chúng tôi đã tổ chức xử lý ổ dịch, tăng cường truyền thông, phát tài liệu và hướng dẫn các trường thực hiện khử khuẩn. Đến nay, sau hơn 2 tuần, địa phương chưa ghi nhận thêm ca mắc mới”.

Trường Mầm non Nhơn Lộc (xã An Nhơn Tây) có 370 trẻ. Từ đầu năm 2026 đến nay, nhà trường ghi nhận 3 ca mắc TCM. Cô Trần Thị Thanh Hòa - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh TCM, nhà trường đã báo cáo Trạm Y tế xã, tiến hành sát khuẩn trường lớp, đồ dùng, đồ chơi và duy trì hoạt động này thường xuyên. Đồng thời, nhà trường lập các nhóm Zalo để phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác phòng - chống dịch TCM”.