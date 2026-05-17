Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Với phòng điều trị nội trú có từ 2 giường trở lên, diện tích tối thiểu là 9 m²/giường.

Đối với khu tạm lưu bệnh nhân, phòng tạm lưu 1 giường được quy định diện tích tối thiểu 12 m²/giường, thời gian lưu bệnh nhân không quá 24 giờ. Nếu bố trí nhiều hơn 1 giường, diện tích tối thiểu là 9 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Quy định này được đánh giá nhằm bảo đảm không gian điều trị, chăm sóc người bệnh, hạn chế tình trạng quá tải và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Ngoài khu nội trú, Thông tư còn quy định diện tích đối với nhiều phòng chức năng khác trong bệnh viện. Cụ thể, phòng bác sĩ có định mức diện tích 9 m²/người, tương đương với phòng chuyên gia và khu vực trực, làm việc của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.

Riêng khu vực làm việc của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên được xác định là không gian phục vụ hoạt động chuyên môn, bao gồm cả diện tích kê bàn, quầy, tủ và ghế.

Trong khi đó, phòng điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên được bố trí tối thiểu 6 m²/người; diện tích này cũng bao gồm khu vực trực đêm và không gian kê bàn, quầy, tủ, ghế phục vụ công việc.

Ngoài ra, Thông tư này cũng đề cập đến không gian phục vụ người bệnh và thân nhân tại các đơn nguyên điều trị nội trú. Theo đó, khu vực sinh hoạt chung có diện tích tối thiểu 1,5 m²/chỗ đối với người lớn và 1,8 m²/chỗ đối với trẻ em; diện tích này đã bao gồm cả phần kê ghế ngồi cho 1 người.

Thông tư cũng quy định rõ các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo đã được phê duyệt trước ngày 1-6-2026 thì không bắt buộc phải điều chỉnh theo định mức mới này.