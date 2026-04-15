Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tiếp nhận kỹ thuật tán sỏi thận qua da

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn vừa tiếp nhận kỹ thuật tán sỏi thận qua da từ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Sự kiện này góp phần nâng cao chất lượng điều trị sỏi thận cho người dân trên địa bàn.

Kỹ thuật tán sỏi thận qua da được xem là giải pháp hiệu quả trong điều trị các trường hợp sỏi thận kích thước lớn, sỏi san hô hoặc sỏi phức tạp.

Với phương pháp này, bác sĩ sẽ tạo đường hầm nhỏ qua da để tiếp cận trực tiếp vào thận, tán vụn và lấy sỏi ra ngoài; giúp người bệnh không trải qua phẫu thuật mở, giảm đau, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

PGS-TS Lê Đình Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế trực tiếp chuyển giao kỹ thuật tán sỏi thận qua da cho các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Ảnh: ĐVCC

Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này là tỷ lệ sạch sỏi cao, hiệu quả rõ rệt sau can thiệp. Việc triển khai tại tuyến cơ sở cũng giúp giảm chi phí điều trị, tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia đã trực tiếp chuyển giao, hướng dẫn thực hành kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, giúp đơn vị từng bước làm chủ phương pháp, sẵn sàng triển khai an toàn, hiệu quả trong thời gian tới.

Bác sĩ CKII Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa cảm ơn PGS-TS Lê Đình Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế và các thành viên đoàn tại lễ chuyển giao. Ảnh: ĐVCC

Trong năm 2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn xây dựng danh mục 28 dịch vụ đề xuất chuyển giao kỹ thuật, tập trung vào các lĩnh vực ngoại khoa, sản phụ khoa và chấn thương chỉnh hình như: phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần; tán sỏi thận qua da; phẫu thuật nội soi cắt đại tràng; phẫu thuật cột sống, điều trị thoát vị đĩa đệm…