Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tiếp nhận kỹ thuật tán sỏi thận qua da

THẢO KHUY
(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn vừa tiếp nhận kỹ thuật tán sỏi thận qua da từ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Sự kiện này góp phần nâng cao chất lượng điều trị sỏi thận cho người dân trên địa bàn.

Kỹ thuật tán sỏi thận qua da được xem là giải pháp hiệu quả trong điều trị các trường hợp sỏi thận kích thước lớn, sỏi san hô hoặc sỏi phức tạp.

Với phương pháp này, bác sĩ sẽ tạo đường hầm nhỏ qua da để tiếp cận trực tiếp vào thận, tán vụn và lấy sỏi ra ngoài; giúp người bệnh không trải qua phẫu thuật mở, giảm đau, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

PGS-TS Lê Đình Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế trực tiếp chuyển giao kỹ thuật tán sỏi thận qua da cho các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Ảnh: ĐVCC

Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này là tỷ lệ sạch sỏi cao, hiệu quả rõ rệt sau can thiệp. Việc triển khai tại tuyến cơ sở cũng giúp giảm chi phí điều trị, tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia đã trực tiếp chuyển giao, hướng dẫn thực hành kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, giúp đơn vị từng bước làm chủ phương pháp, sẵn sàng triển khai an toàn, hiệu quả trong thời gian tới.

Bác sĩ CKII Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa cảm ơn PGS-TS Lê Đình Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế và các thành viên đoàn tại lễ chuyển giao. Ảnh: ĐVCC

Trong năm 2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn xây dựng danh mục 28 dịch vụ đề xuất chuyển giao kỹ thuật, tập trung vào các lĩnh vực ngoại khoa, sản phụ khoa và chấn thương chỉnh hình như: phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần; tán sỏi thận qua da; phẫu thuật nội soi cắt đại tràng; phẫu thuật cột sống, điều trị thoát vị đĩa đệm…

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

(GLO)- Thận là cơ quan thầm lặng nhưng quyết định sự ổn định của cơ thể. Thói quen dùng một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại như nước ngọt, rượu bia, trà đặc hay nước tăng lực lại có thể khiến thận phải “làm việc quá sức”, lâu dần gây suy giảm chức năng.

(GLO)- Cà phê giúp tỉnh táo và tăng hiệu suất làm việc nhưng lại có thể làm giảm khả năng hấp thu một số vitamin và khoáng chất nếu dùng không đúng thời điểm. Những tương tác kỵ nhau này dễ khiến cơ thể thiếu hụt vi chất cần thiết mà nhiều người không nhận ra.

