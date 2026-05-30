Gia Lai đặt mục tiêu 80% trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần được hỗ trợ

THẢO KHUY
(GLO)- Tỉnh Gia Lai hiện có 3.058 trẻ em bị khuyết tật về thần kinh, tâm thần, trí tuệ và tự kỷ; 1.056 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

Đây là những số liệu được UBND tỉnh Gia Lai nêu trong Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2026-2030 vừa được ban hành ngày 28-5.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm các biểu hiện rối loạn tâm lý, rối loạn hành vi, tự kỷ, trầm cảm, lo âu ở trẻ em vẫn còn hạn chế; dịch vụ chuyên sâu về tâm thần trẻ em, tâm lý lâm sàng, phục hồi chức năng tâm lý xã hội chưa phát triển đồng bộ.

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm trẻ em được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em và phát triển toàn diện.

Trẻ em Làng trẻ em SOS Quy Nhơn đọc sách cùng nhau trong dịp nghỉ hè. Ảnh: Thảo Khuy

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 80% trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý và dịch vụ xã hội phù hợp. Đồng thời, 100% trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp thông qua các hình thức chăm sóc thay thế hoặc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em; phát triển các dịch vụ tư vấn, tham vấn tâm lý; đẩy mạnh phát hiện sớm, can thiệp sớm đối với trẻ em có nguy cơ rối loạn tâm thần; đồng thời phát triển mạng lưới chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi tại gia đình và cộng đồng.

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Những "chiến sĩ áo trắng" thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

